Резервисты забили пять. Шахтер разгромил Бринье в товарищеском матче

Накануне донецкий «Шахтер» одержал разгромную победу над финским «Ильвесом» в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы УЕФА (6:0). Очевидно, новоиспеченный главный тренер «горняков» Арда Туран в той игре из-за ограничений регламента не мог использовать абсолютно всех исполнителей, которые присутствовали на скамейке запасных, а значит, его штаб не зря уже на следующий день запланировал товарищеский матч.

И это неудивительно, потому что «оранжево-черные» на самом деле до сих пор находятся в режиме предсезонного сбора в Словении, поэтому игра с клубом второй лиги под названием «Бринье Гросуле» и была нужна только для того, чтобы игровую практику получили все те, кто вчера лишь на несколько минут вышел на поле или не получил игрового времени. Или вообще оказался вне заявки, как, например, вратарь Твардовский или Гочолеишвили, который вернулся из аренды в датском «Копенгагене» и теперь не знает, стоит ли ему подвергаться серьезной конкуренции на позиции правого защитника в «Шахтере».

А соперник... а что вообще может противопоставить «горнякам» коллектив из второго по силе дивизиона Словении? «Бринье» не удивил – команда Горана Марковича в основном защищалась низким блоком, и сначала дончанам было трудно его преодолеть. А когда команда Турана все же нашла нужный ритм где-то в середине первого тайма, то уже пришлось поработать вратарю соперников, который довольно долго продержался под ударами Шведа и Педриньо да Силвы.

Но все же пропустил. Непосредственно перед свистком на перерыв Эгиналду удачно сыграл на добивании отскока от Невертона в центре чужого штрафного, а затем нападающий «Шахтера» открыл уже второй тайм голевым прострелом на свежего Траоре с левого фланга. Лассини в этой игре, кстати, вообще заметно везло – правый фланг обороны соперников развалился, и буркиниец только то и делал, что подставлял ногу под передачи Глущенко и еще раз от Эгиналду в дальнейшем.

Так «Шахтер» довел свое преимущество до разгромного, а уже на последних минутах еще больше его увеличил Гочолеишвили ударом с пенальти по центру ворот, который сам к этому и заработал. И снова соперники «горняков» получили свой момент только в конце игры, но расстроить вратаря украинской команды они, так же как и «Ильвес», не смогли.

Ответный матч против финского коллектива состоится 17 июля.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Бринье Гросупле» - 5:0

Голы: Эгиналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолеишвили, 79 (пен.)

«Шахтер» (1 тайм): Фесюн – Азарови, Фарина, Грам, Винисиус – Очеретько, Назарина, Педриньо да Силва – Швед, Эгиналду, Невертон.

«Шахтер» (2 тайм): Твардовский – Азарови, Огарков, Грам, Гочолеишвили – Глущенко, Назарина, Цуканов – Швед, Траоре, Эгиналду.

«Бринье Гросупле»: Тробец – Матко, Пушнік, Матяж, Клашня, Маркович, Йовичевич, Проданович, Златков, Зрнец, Бендич.

Стадион: «Брдо» (Брдо, Словения).

ШАХТЕР - БРИНЬЕ ГРОСУПЛЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C