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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
11.07.2025 19:00 – FT 5 : 0
Бринье Гросупле
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Товарищеские матчи
11 июля 2025, 20:55 | Обновлено 11 июля 2025, 21:44
2408
32

Резервисты забили пять. Шахтер разгромил Бринье в товарищеском матче

Команда Турана два дня подряд куражится над своими соперниками

11 июля 2025, 20:55 | Обновлено 11 июля 2025, 21:44
2408
32
Резервисты забили пять. Шахтер разгромил Бринье в товарищеском матче
ФК Шахтер

Накануне донецкий «Шахтер» одержал разгромную победу над финским «Ильвесом» в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы УЕФА (6:0). Очевидно, новоиспеченный главный тренер «горняков» Арда Туран в той игре из-за ограничений регламента не мог использовать абсолютно всех исполнителей, которые присутствовали на скамейке запасных, а значит, его штаб не зря уже на следующий день запланировал товарищеский матч.

И это неудивительно, потому что «оранжево-черные» на самом деле до сих пор находятся в режиме предсезонного сбора в Словении, поэтому игра с клубом второй лиги под названием «Бринье Гросуле» и была нужна только для того, чтобы игровую практику получили все те, кто вчера лишь на несколько минут вышел на поле или не получил игрового времени. Или вообще оказался вне заявки, как, например, вратарь Твардовский или Гочолеишвили, который вернулся из аренды в датском «Копенгагене» и теперь не знает, стоит ли ему подвергаться серьезной конкуренции на позиции правого защитника в «Шахтере».

А соперник... а что вообще может противопоставить «горнякам» коллектив из второго по силе дивизиона Словении? «Бринье» не удивил – команда Горана Марковича в основном защищалась низким блоком, и сначала дончанам было трудно его преодолеть. А когда команда Турана все же нашла нужный ритм где-то в середине первого тайма, то уже пришлось поработать вратарю соперников, который довольно долго продержался под ударами Шведа и Педриньо да Силвы.

Но все же пропустил. Непосредственно перед свистком на перерыв Эгиналду удачно сыграл на добивании отскока от Невертона в центре чужого штрафного, а затем нападающий «Шахтера» открыл уже второй тайм голевым прострелом на свежего Траоре с левого фланга. Лассини в этой игре, кстати, вообще заметно везло – правый фланг обороны соперников развалился, и буркиниец только то и делал, что подставлял ногу под передачи Глущенко и еще раз от Эгиналду в дальнейшем.

Так «Шахтер» довел свое преимущество до разгромного, а уже на последних минутах еще больше его увеличил Гочолеишвили ударом с пенальти по центру ворот, который сам к этому и заработал. И снова соперники «горняков» получили свой момент только в конце игры, но расстроить вратаря украинской команды они, так же как и «Ильвес», не смогли.

Ответный матч против финского коллектива состоится 17 июля.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Бринье Гросупле» - 5:0

Голы: Эгиналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолеишвили, 79 (пен.)

«Шахтер» (1 тайм): Фесюн – Азарови, Фарина, Грам, Винисиус – Очеретько, Назарина, Педриньо да Силва – Швед, Эгиналду, Невертон.

«Шахтер» (2 тайм): Твардовский – Азарови, Огарков, Грам, Гочолеишвили – Глущенко, Назарина, Цуканов – Швед, Траоре, Эгиналду.

«Бринье Гросупле»: Тробец – Матко, Пушнік, Матяж, Клашня, Маркович, Йовичевич, Проданович, Златков, Зрнец, Бендич.

Стадион: «Брдо» (Брдо, Словения).

ШАХТЕР - БРИНЬЕ ГРОСУПЛЕ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 32
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Boodya
Мені здається ці вболівальники Шахтаря тролять свій клуб😂
Ну не можна ж на серйозному аж так радіти перемогам над нижчими на 3 голови командами😂
Я розумію, хоча б з рівними Шахтарю, ну не в тренувальних матчах з ноунеймами і в кваліфікації проти клубу, якому програти було б соромно
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+3
easterly
А шо це Бріньє Гросуплє? Звідки вони? Команда якоїсь фабрики?
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Burevestnik
сподобався №20  Глущенко.
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Pavel_i_C0
11 голів, за два матчі з любителями, забивали тільки чорні та чурка)))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
Східну Барсу прорвало 11-0 за два матчі
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0
serhiy1
Грають з ноунеймами - довольні як діти маленькі .) Як я вже чекаю як їх в ЛЄ хтось відпер-олить !
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0
JSI
чиста такие покуражились
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0
Talya-Vi-Talya
⚽⚽⚽
Голів за два матчі - понад десяток:
💥💥💥Розгроми в ЛЄ🇪🇺 і у товарняку!
Приготуйтесь усі: це лиш початок:
З Тураном ніхто не страшний гірнику!⚒️
🧡🖤 😊
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
Голы Мадяра
Не интересно смотреть изнасилование словенцев, надо играть с венграми кишвардами☝️Они ребята серьёзные
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-1
GroundUnder
опять или снова забили 0 голов украинцы?
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Singularis
Устроили бенефис Траоре.) А надо было Цуканова наигрывать
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
sania
А де це звязда були? Втомилися вчора?
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-2
serhiy1
Кроти в ейфорії !
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-2
ANTI - PavelCO
Завідуйтє молча, кієвєцкіє))
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-4
New Zealander
Норм. Хороші тренувальні матчі з Ільвесом, Бріньє, Бешикташем перед тим, як почнеться груповий етап і де вже будуть суперники посерйозніше типу як тих що в фіналі ЛЄ грали (Манчестер, Тотенхем). А поки що тренування будуть найближчий місяць-два
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-8
Показать Скрыть 4 ответа
Talya-Vi-Talya
⚒️Шахтар найкращий🧡🖤🧡🖤🧡🖤 11:0 в перших двох матчах при Турані🇹🇷 - фантастика. Без сумніву, гірники наступні чемпіони 🥇України. Маю надію, що і 😸Мурлика нас привітає в травні 2026 з золотом, як я привітав його цьогоріч. Щиро і по доброму! 😊
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-9
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