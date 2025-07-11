11 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

«Горняки» не заметили сопротивления от словенской команды и победили с разгромным счетом 5:0.

Товарищеский матч, Словения. 11 июля

Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 5:0

Голы: Эгиналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолеишвили, 79 (пен)

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 45

ГОЛ, 2:0! Траоре, 47 мин

🕔 46' Лассіна Траоре виходить на поле 🙌

🕔 47' Нападник забиває в спарингу 🆚 «Бріньє» ⚽️#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/cVozUmdtFy — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025

ГОЛ, 3:0! Траоре, 60 мин

ГОЛ, 4:0! Траоре, 66 мин

ГОЛ, 5:0! Гочолеишвили, 79 мин (пен)

Видеозапись матча: