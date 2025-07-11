Шахтер Донецк – Бринье Гросупле – 5:0. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Товарищеский матч между командами из Украины и Словении состоялся 11 июля
11 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.
Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.
«Горняки» не заметили сопротивления от словенской команды и победили с разгромным счетом 5:0.
Товарищеский матч, Словения. 11 июля
Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 5:0
Голы: Эгиналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолеишвили, 79 (пен)
Видеообзор матча:
ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 45
⚽️ Егіналду наприкінці першого тайму відкриває рахунок у спарингу 🆚 «Бріньє» 🧡#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/SdvfhTMVmR— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025
ГОЛ, 2:0! Траоре, 47 мин
🕔 46' Лассіна Траоре виходить на поле 🙌— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025
🕔 47' Нападник забиває в спарингу 🆚 «Бріньє» ⚽️#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/cVozUmdtFy
ГОЛ, 3:0! Траоре, 60 мин
🅰️ Антон Глущенко ➡️ Лассіна Траоре ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025
💪 Дубль нападника в спарингу 🆚 «Бріньє» 👏#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/RLmBIvo3RK
ГОЛ, 4:0! Траоре, 66 мин
🧡 ТРА⚽️⚽️⚽️РЕ – У 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025
😍 ХЕТ-ТРИК НАПАДНИКА! 👏#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/sYobM2cBIG
ГОЛ, 5:0! Гочолеишвили, 79 мин (пен)
5️⃣:0️⃣ Георгій Гочолеішвілі ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025
🧡 Захисник чітко і впевнено реалізував пенальті 🎯#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/fUdhCgDfdb
Видеозапись матча:
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