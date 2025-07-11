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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
11.07.2025 19:00 – FT 5 : 0
Бринье Гросупле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 22:17 | Обновлено 11 июля 2025, 22:26
1035
0

Шахтер Донецк – Бринье Гросупле – 5:0. Кто оформил хет-трик? Видео голов

Товарищеский матч между командами из Украины и Словении состоялся 11 июля

11 июля 2025, 22:17 | Обновлено 11 июля 2025, 22:26
1035
0
Шахтер Донецк – Бринье Гросупле – 5:0. Кто оформил хет-трик? Видео голов
ФК Шахтер Донецк

11 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

«Горняки» не заметили сопротивления от словенской команды и победили с разгромным счетом 5:0.

Товарищеский матч, Словения. 11 июля

Шахтер Донецк (Украина) Бринье Гросупле (Словения) 5:0

Голы: Эгиналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолеишвили, 79 (пен)

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Эгиналду, 45

ГОЛ, 2:0! Траоре, 47 мин

ГОЛ, 3:0! Траоре, 60 мин

ГОЛ, 4:0! Траоре, 66 мин

ГОЛ, 5:0! Гочолеишвили, 79 мин (пен)

Видеозапись матча:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Бринье Гросупле товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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