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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
11.07.2025 19:00 - : -
Бринье Гросупле
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
11 июля 2025, 13:33 |
136
2

Шахтер – Бринье Гросупле. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

11 июля 2025, 13:33 |
136
2
Шахтер – Бринье Гросупле. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В пятницу, 11-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Бринье Гросупле». Матч пройдет в Брдо (Словения), на поле стадиона «Брдо», начало в 19:00.

Команда Турана накануне разгромила финский «Ильвес» (6:0), поэтому ответный матч выглядит для нее уже менее привлекательным в спортивном плане. А тем временем летние сборы в Словении продолжаются, и те, кто не играл против финнов, сыграют в товарищеском матче уже на следующий день. Соперник из местных – второлиговый «Гросупле», который был четвертым в своем дивизионе в прошлом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бринье Гросупле», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
11 июля 2025 -
19:00
Бринье Гросупле
Тотал больше 2.5 1.42 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 2
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sania
Де вони таких суперників відшукують....
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