Шахтер Донецк

В пятницу, 11-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и словенский «Бринье Гросупле». Матч пройдет в Брдо (Словения), на поле стадиона «Брдо», начало в 19:00.

Команда Турана накануне разгромила финский «Ильвес» (6:0), поэтому ответный матч выглядит для нее уже менее привлекательным в спортивном плане. А тем временем летние сборы в Словении продолжаются, и те, кто не играл против финнов, сыграют в товарищеском матче уже на следующий день. Соперник из местных – второлиговый «Гросупле», который был четвертым в своем дивизионе в прошлом сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Бринье Гросупле», за которой можно следить в украинской версии сайта.