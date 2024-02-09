Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Бандейра (без клуба)
Полузащитники:
Егор Твердохлеб (Минай, 300 тыс евро)
Артур Микитишин (Александрия, свободный агент)
Нападающие:
Алексей Хобленко (ЛНЗ, окончание аренды)
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Кривбасс
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Полузащитники:
Владислав Семотюк (Минай, аренда)
Нападающие:
Алексей Хобленко (ЛНЗ, свободный агент)
Денис Устименко (Минай, аренда)
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Полузащитники:
Олег Очеретько (Шахтер, аренда)
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Днепр-1
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Защитники:
Александр Каплиенко (Металлист, окончание аренды)
Полузащитники:
Фелипе Пирес (Торпедо Кутаиси, свободный агент)
Билл (Нова-Игуасу Бразилия, аренда)
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Защитники:
Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, 200 тыс евро)
Полузащитники:
Таллес Коста (Сан-Паулу, 1 млн евро)
Яссин Форчун (Сьон, аренда)
Владислав Вакула (Черноморец, окончание аренды)
Нападающие:
Денис Ндукве (Звягель, свободный агент)
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Полесье
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Защитники:
Андрей Гитченко (завершил карьеру)
Владислав Шаповал (без клуба)
Полузащитники:
Владислав Вакула (без клуба)
Денис Янаков (Верес, аренда)
Нападающие:
Дмитрий Шастал (Верес, аренда)
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Защитники:
Лука Лацабидзе (Динамо Тбилиси, 700 тыс евро)
Андрей Булеза (Минай, окончание аренды)
Полузащитники:
Кевин (Палмейрас, 12 млн евро)
Марлон (Васко да Гама, 12 млн евро)
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Шахтер
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Защитники:
Андрей Булеза (Карпаты Львов, аренда)
Полузащитники:
Кастильо (Партизан, аренда)
Дмитрий Топалов (Колос, аренда)
Олег Очеретько (Днепр-1, аренда)
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Полузащитники:
Джастин Лонвейк (Андерлехт, окончание аренды)
Жерсон Родригес (Сиваспор, окончание аренды)
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Динамо
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Полузащитники:
Джастин Лонвейк (Фортуна Ситтард, аренда)
Джерсон Родригес (Слован Братислава, аренда)
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Рух
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Полузащитники:
Эдсон Фернандо (Хуарес Мексика, аренда)
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Полузащитники:
Сергей Мякушко (Колос, свободный агент)
Амилкар Джу Коджови (без клуба)
Нападающие:
Николай Ковталюк (Дила, свободный агент)
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Ворскла
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Полузащитники:
Владлен Юрченко (Металлист 1925, свободный агент)
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Вратари:
Защитники:
Владимир Аршич (Вайле, свободный агент)
Полузащитники:
Даниил Голуб (Минай, свободный агент)
Нападающие:
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Черноморец
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Вратари:
Алексей Шевченко (Заглембе Сосновец, свободный агент)
Полузащитники:
Гай Хадида (Залаэгерсег, свободный агент)
Дада Бельмонте (Америка Бразилия, окончание аренды)
Владислав Вакула (Полесье, окончание аренды)
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Полузащитники:
Дмитрий Топалов (Шахтер, аренда)
Альваро Нгамба (Мариехамн, окончание аренды)
Нападающие:
Гытис Паулаускас (Эгнатия Албания, 200 тыс евро)
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Колос
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Защитники:
Николай Золотов (Елимай, свободный агент)
Полузащитники:
Альваро Нгамба (Новара Италия, свободный агент)
Сергей Мякушко (Ворскла, свободный агент)
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Вратари:
Евгений Кучеренко (Дила, свободный агент)
Защитники:
Хайдин Салиху (Дрита Косово, 250 тыс евро)
Полузащитники:
Арад Бар (Цюрих, 250 тцыс евро)
Мухаррем Яшари (Дрита Косово, 50 тыс евро)
Денис Долинский (Виктория, окончание аренды)
Нападающие:
Молло Бессала (Левадия, 150 тыс евро)
Итало (Эрсилио Бразилия, свободный агент)
Алексей Хобленко (Кривбасс, свободный агент)
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ЛНЗ
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Защитники:
Евгений Селин (ЮКСА, свободный агент)
Полузащитники:
Владислав Хамелюк (Буковина, свободный агент)
Евгений Банада (Верес, свободный агент)
Антон Савин (без клуба)
Иван Калюжный (Александрия, окончание аренды
Нападающие:
Алексей Хобленко (Кривбасс, окончание аренды)
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Защитники:
Мигель Кампос (Рудеш Хорватия, 100 тыс евро)
Полузащитники:
Денис Костышин (Эль-Пасо, свободный агент)
Мэдисон Джулио (Эль Насиональ Колумбия, свободный агент)
Иван Калюжный (ЛНЗ, окончание аренды)
Иван Матюшенко (Диназ, окончание аренды)
Нападающие:
Де (Мариехамн, аренда)
Богдан Кобзарь (Диназ, окончание аренды)
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Александрия
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Защитники:
Хосе Эрнандес (Макара Колумбия, окончание аренды)
Полузащитники:
Артур Микитишин (Кривбасс, свободный агент)
Иван Матюшенко (без клуба)
Нападающие:
Андрей Андрейчук (Буковина, аренда)
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Вратарь:
Ярослав Проценко (Горняк-Спорт, свободный агент)
Защитники:
Юрий Потимков (Нива Бузовая, окончание аренды)
Полузащитники:
Владлен Юрченко (Ворскла, свободный агент)
Денис Гармаш (Осиек, свободный агент)
Нападающие:
Реймонд Овусу (без клуба)
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Металлист 1925
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Полузащитники:
Вадим Сологуб (без клуба)
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Полузащитники:
Евгений Запорожец (Ингулец, свободный агент)
Максим Грисьо (без клуба)
Нападающие:
Олег Вишневский (Минай, свободный агент)
Станислав Василенко (Подолье, окончание аренды)
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Оболонь
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Защитники:
Дмитрий Фатеев (ФСК Мариуполь, свободный агент)
Полузащитники:
Владислав Мухаматгалиев (без клуба)
Нападающие:
Станислав Василенко (без клуба)
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Защитники:
Кристофер Нваэзе (Плато Юнайтед Нигерия, свободный агент)
Полузащитники:
Яков Башич (Рудеш Хорватия, 100 тыс евро)
Нападающие:
Алиуне Ндур (Эштрела, аренда)
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Заря
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Вратари:
Защитники:
Максим Смиян (Верес, 50 тыс евро)
Полузащитники:
Юрий Тлумак (Карпаты Львов, свободный агент)
Венделл (Гояс, окончание аренды)
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Вратари:
Защитники:
Максим Смиян (Заря Луганск, 50 тыс евро)
Александр Мельник (Минай, свободный агент)
Полузащитники:
Евгений Банада (ЛНЗ, свободный агент)
Денис Янаков (Полесье, аренда)
Нападающие:
Марко Мрвальевич (Будучност Черногория, свободный агент)
Дмитрий Шастал (Полесье, аренда)
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Верес
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Защитники:
Роман Гадун (Нива Бузовая, свободный агент)
Полузащитники:
Андрей Близниченко (без клуба)
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Защитники:
Кирилл Прокопчук (Нива Бузовая, свободный агент)
Сергей Корнийчук (МФК Металлург, свободный агент)
Евгений Скыба (Минай U-19)
Полузащитники:
Павел Тыщук (Ольховцы, свободный агент)
Василий Вашкеба (без клуба)
Владислав Семотюк (Кривбасс, аренда)
Вадим Мердеев (Хуст, окончание аренды)
Нападающие:
Денис Устименко (Кривбасс, аренда)
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Минай
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Защитники:
Андрей Булеза (Шахтер, окончание аренды)
Игорь Солдат (Буковина, свободный агент)
Александр Мельник (Верес, свободный агент)
Юрий Кравчук (без клуба)
Полузащитники:
Андрей Ралюченко (без клуба)
Егор Твердохлеб (Кривбасс, 300 тыс евро)
Сергей Панасенко (Ингулец, свободный агент)
Михаил Гечев (Шериф, свободный агент)
Вадим Мердеев (Скала 1911, свободный агент)
Валерий Рогозинский (Нива Бузовая, свободный агент)
Даниил Голуб (Черноморец, свободный агент)
Нападающие:
Олег Вишневский (Оболонь, свободный агент)
Даниил Колесник (без клуба)