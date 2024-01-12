ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с вингером

«Александрия» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Артуром Микитишиным. Контракт с 20-летним украинским вингером, который был рассчитан до лета 2026 года, расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.

Артур Микитишин перешел в «Александрию» лишь летом прошлого года. В нынешнем сезоне принял участие лишь в 5 матчах и провел на поле суммарно 155 минут.

Скорее всего, Микитишин продолжит карьеру в «Кривбассе». Он уже играл за команду Юрия Вернидуба в сезоне 2022/2023 в аренде из «Шахтера».