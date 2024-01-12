Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с вингером
Украина. Премьер лига
12 января 2024, 21:25 | Обновлено 12 января 2024, 21:44
608
0

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с вингером

Артур Микитишин покинул клуб

12 января 2024, 21:25 | Обновлено 12 января 2024, 21:44
608
0
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с вингером
ФК Александрия. Артур Микитишин

«Александрия» официально сообщил о прекращении сотрудничества с Артуром Микитишиным. Контракт с 20-летним украинским вингером, который был рассчитан до лета 2026 года, расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.

Артур Микитишин перешел в «Александрию» лишь летом прошлого года. В нынешнем сезоне принял участие лишь в 5 матчах и провел на поле суммарно 155 минут.

Скорее всего, Микитишин продолжит карьеру в «Кривбассе». Он уже играл за команду Юрия Вернидуба в сезоне 2022/2023 в аренде из «Шахтера».

По теме:
Какой клуб УПЛ имеет наилучший процент точных передач?
Аль-Хиляль нацелился на лидера соперника Шахтера в Лиге Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Гранада подписала экс-хавбека Карпат, игравшего в Италии
Александрия Артур Микитишин расторжение контракта Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника, второй большой трансфер января
Футбол | 11 января 2024, 21:23 0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника, второй большой трансфер января
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал защитника, второй большой трансфер января

Раду Дрэгушин перебрался в лондонскую команду

Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико
Футбол | 12 января 2024, 19:59 5
Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико
Кепа убедил? В Испании сообщили, что Лунин не сыграет в Эль Класико

Прогнозируют, что против «Барсы» сыграет Аррисабалага

КАДЕНКО: «Металлург ищет инвестора, возможно, сохраним вторую команду»
Футбол | 12.01.2024, 20:06
КАДЕНКО: «Металлург ищет инвестора, возможно, сохраним вторую команду»
КАДЕНКО: «Металлург ищет инвестора, возможно, сохраним вторую команду»
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Футбол | 12.01.2024, 18:08
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Другие виды | 12.01.2024, 18:22
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Евро-2024 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
ФОТО. Остапенко подписала флаг Украины после победы над Костюк
11.01.2024, 07:34 5
Теннис
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
Реал готов предложить Лунину новый контракт. Согласится ли украинец?
11.01.2024, 13:55 11
Футбол
В Испании назвали стартового голкипера Реала на финал Суперкубка
В Испании назвали стартового голкипера Реала на финал Суперкубка
11.01.2024, 14:21
Футбол
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
Муж Свитолиной не одобряет ее желание возвращаться в воюющую Украину
11.01.2024, 13:42 5
Теннис
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
У Свена-Ёрана Эрикссона последняя стадия рака, ему остался максимум год
11.01.2024, 12:39 9
Футбол
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
«Я такого Фьюри еще не видел». Боксер рассказал о подготовке Тайсона
11.01.2024, 19:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем