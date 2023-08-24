ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала воспитанника Шахтера
Клуб усилился Артуром Микитишиным
«Александрия» официально сообщила о подписании 20-летнего полузащитника Артура Микитишина, который ранее выступал за сборную Украины U-17. Соглашение с игроком рассчитано почти на три года – до 31 мая 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что Микитишин перейдет в «Александрию» на правах аренды. Предыдущий сезон он провел в аренде в «Кривбассе», за который отличился 1 голом и 2 ассистами в 20 матчах.
Ранее Микитишин также выступал на правах аренды за «Мариуполь» и венгерский «Керюлети». Провел 6 матчей за сборную Украины U-19.
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