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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала воспитанника Шахтера
Украина. Премьер лига
24 августа 2023, 09:26 |
680
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала воспитанника Шахтера

Клуб усилился Артуром Микитишиным

24 августа 2023, 09:26 |
680
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия подписала воспитанника Шахтера
ФК Александрия. Артур Микитишин

«Александрия» официально сообщила о подписании 20-летнего полузащитника Артура Микитишина, который ранее выступал за сборную Украины U-17. Соглашение с игроком рассчитано почти на три года – до 31 мая 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Микитишин перейдет в «Александрию» на правах аренды. Предыдущий сезон он провел в аренде в «Кривбассе», за который отличился 1 голом и 2 ассистами в 20 матчах.

Ранее Микитишин также выступал на правах аренды за «Мариуполь» и венгерский «Керюлети». Провел 6 матчей за сборную Украины U-19.

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Александрия Артур Микитишин трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Александрия
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Gargantua
а Кривбас не потянул или забраковал?
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