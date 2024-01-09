Стало известно, кого подпишет Кривбасс после Твердохлеба

Полузащитник «Миная» Егор Твердохлеб подписал четырехлетний контракт с «Кривбассом», сообщает ТаТоТаке. О переходе должны официально объявить совсем скоро.

По информации источника, следующим трансфером команды Юрия Вернидуба должен стать вингер «Александрии» Артур Микитишин. Его переход также состоится вскоре. Отметим, что в сезоне 2022/23 Артур уже играл за «Кривбасс» на правах аренды.

20-летний воспитанник донецкого «Шахтера» в этом сезоне Украинской Премьер-лиги провел 5 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость талантливого футболиста команды Руслана Ротаня в 200 тысяч евро.