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Украина. Премьер лига
09 января 2024, 22:57 | Обновлено 09 января 2024, 23:15
761
0

Стало известно, кого подпишет Кривбасс после Твердохлеба

Следующим трансфером криворожцев должен стать Артур Микитишин из «Александрии»

09 января 2024, 22:57 | Обновлено 09 января 2024, 23:15
761
0
Стало известно, кого подпишет Кривбасс после Твердохлеба
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

Полузащитник «Миная» Егор Твердохлеб подписал четырехлетний контракт с «Кривбассом», сообщает ТаТоТаке. О переходе должны официально объявить совсем скоро.

По информации источника, следующим трансфером команды Юрия Вернидуба должен стать вингер «Александрии» Артур Микитишин. Его переход также состоится вскоре. Отметим, что в сезоне 2022/23 Артур уже играл за «Кривбасс» на правах аренды.

20-летний воспитанник донецкого «Шахтера» в этом сезоне Украинской Премьер-лиги провел 5 матчей, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость талантливого футболиста команды Руслана Ротаня в 200 тысяч евро.

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Артур Микитишин Александрия Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке Егор Твердохлеб Минай
Источник ТаТоТаке
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