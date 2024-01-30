ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс расторг контракт с результативным нападающим

Криворожский «Кривбасс» официально сообщил о расторжении контракта с украинским нападающим Алексеем Хобленко.

29-летний форвард присоединился к команде в 2021 году и помог криворожанам выйти из Первой лиги в УПЛ. На счету Хобленко за все время в Кривом Роге – 28 матчей и 12 голов. Он является одним из лучших бомбардиров команды после ее возрождения.

Последний официальный поединок за «Кривбасс» Алексей сыграл 20 ноября 2022 года против «Металлиста 1925» в 14 туре УПЛ. Вторую половину сезона 2022/23 Хобленко провел в аренде в «Карпатах» – 8 матчей, 1 гол, а текущий сезон начал в аренде в ЛНЗ – 11 поединков, 1 забитый мяч.

Ранее Алексей Хобленко эксклюзивно для Sport.ua сообщил, что уже ведет переговоры о полноценном переходе в другую команду.