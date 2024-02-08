ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух молодых игроков
Команда усилилась Сергеем Корнийчуком и Иваном Матюшенко
«Минай» официально сообщил о подписании двух новых игроков. Речь идет о Сергее Корнийчуке и Иване Матюшенко.
Предыдущим клубом 19-летнего защитника Корнийчука был запорожский «Металлург». У Сергея есть опыт выступлений в Первой и Второй лигах Украины. Корнийчук принимал участие во всех контрольных матчах «Миная» нынешней зимой.
20-летний полузащитник Матюшенко является бывшим игроком «Александрии», также выступал за «Диназ» и юношеские команды «Днепра-1». Он уже забивал за «Минай» в контрольном матче против «Хуста».
Вчера «Минай» подписал Василия Вашкебу и Павла Тищука.
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