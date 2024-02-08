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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 19:08 | Обновлено 08 февраля 2024, 19:47
312
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух молодых игроков

Команда усилилась Сергеем Корнийчуком и Иваном Матюшенко

08 февраля 2024, 19:08 | Обновлено 08 февраля 2024, 19:47
312
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух молодых игроков
ФК Минай. Сергей Корнийчук и Иван Матюшенко

«Минай» официально сообщил о подписании двух новых игроков. Речь идет о Сергее Корнийчуке и Иване Матюшенко.

Предыдущим клубом 19-летнего защитника Корнийчука был запорожский «Металлург». У Сергея есть опыт выступлений в Первой и Второй лигах Украины. Корнийчук принимал участие во всех контрольных матчах «Миная» нынешней зимой.

20-летний полузащитник Матюшенко является бывшим игроком «Александрии», также выступал за «Диназ» и юношеские команды «Днепра-1». Он уже забивал за «Минай» в контрольном матче против «Хуста».

Вчера «Минай» подписал Василия Вашкебу и Павла Тищука.

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Источник ФК Минай
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