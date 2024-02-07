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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:02
399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух новичков

Василий Вашкеба и Павел Тищук присоединились к «Минаю» в начале зимних сборов

07 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 07 февраля 2024, 14:02
399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух новичков
ФК Минай. Василий Вашкеба и Павел Тищук

Футбольный клуб «Минай» подписал двух новичков – закарпатцев Василия Вашкебу и Павла Тищука. Первый родился в селе Тросник Виноградовской общины, а второй – в Ужгороде.

Сообщается, что оба игрока присоединились к «Минаю» еще 11 января в начале зимних сборов и определенный период находились на просмотре тренерского штаба.

25-летний опорный полузащитник Вашкеба пропустил часть контрольных спаррингов из-за повреждения. А Тищук пока входит в тройку командных лидеров по системе «гол+пас» (в рамках товарищеских игр). На счету 26-летнего вингера один гол и два «ассиста» в четырех встречах. Еще один мяч Тищук забил в матче на то время потенциальных новичков «Миная» против «Севлюша» (4:1).

Ранее Sport.ua сообщал о Тищуке в «Минае».

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Источник ФК Минай
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