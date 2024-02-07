ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал двух новичков

Футбольный клуб «Минай» подписал двух новичков – закарпатцев Василия Вашкебу и Павла Тищука. Первый родился в селе Тросник Виноградовской общины, а второй – в Ужгороде.



Сообщается, что оба игрока присоединились к «Минаю» еще 11 января в начале зимних сборов и определенный период находились на просмотре тренерского штаба.

25-летний опорный полузащитник Вашкеба пропустил часть контрольных спаррингов из-за повреждения. А Тищук пока входит в тройку командных лидеров по системе «гол+пас» (в рамках товарищеских игр). На счету 26-летнего вингера один гол и два «ассиста» в четырех встречах. Еще один мяч Тищук забил в матче на то время потенциальных новичков «Миная» против «Севлюша» (4:1).

Ранее Sport.ua сообщал о Тищуке в «Минае».