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  4. Минай пополнил свои ряды еще тремя футболистами
Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 23:25 |
633
1

Минай пополнил свои ряды еще тремя футболистами

Ужгородский клуб продолжает работу на трансферном рынке

02 февраля 2024, 23:25 |
633
1
Минай пополнил свои ряды еще тремя футболистами
СК Днепр-1. Иван Матюшенко

Как стало известно Sport.ua, «Минай» пополнил свои ряды еще тремя игроками – Иваном Матюшенко из «Александрии», Павлом Тищуком, что в свое время играл за «Ужгород» и Сергеем Корнийчуком из «Металурга».

А вот левый защитник Алексей Малаки из «Диназа», который был на просмотре в «Минае», уже покинул тренировочный лагерь закарпатцев.

По информации нашего источника, вскоре в расположении «горожан» должны появиться еще два потенциальных новичка.

Свой очередной спарринг «Минай» проведет 3 февраля со своим юниорским составом (U-19).

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Минай трансферы трансферы УПЛ Иван Матюшенко инсайд
Источник Sport.ua
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