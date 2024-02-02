Минай пополнил свои ряды еще тремя футболистами
Ужгородский клуб продолжает работу на трансферном рынке
Как стало известно Sport.ua, «Минай» пополнил свои ряды еще тремя игроками – Иваном Матюшенко из «Александрии», Павлом Тищуком, что в свое время играл за «Ужгород» и Сергеем Корнийчуком из «Металурга».
А вот левый защитник Алексей Малаки из «Диназа», который был на просмотре в «Минае», уже покинул тренировочный лагерь закарпатцев.
По информации нашего источника, вскоре в расположении «горожан» должны появиться еще два потенциальных новичка.
Свой очередной спарринг «Минай» проведет 3 февраля со своим юниорским составом (U-19).
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