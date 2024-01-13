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Украина. Премьер лига
13 января 2024, 17:10 | Обновлено 13 января 2024, 17:53
232
0

ОФИЦИАЛЬНО. Матюшенко покинул Александрию

У молодого полузащитника закончился контракт с клубом

13 января 2024, 17:10 | Обновлено 13 января 2024, 17:53
232
0
ОФИЦИАЛЬНО. Матюшенко покинул Александрию
ФК Александрия. Иван Матюшенко

Полузащитник Иван Матюшенко покинул «Александрию», сообщает официальный сайт клуба.

«Горожане» и 20-летний футболист не стали продлевать контракт, срок действия которого истек в январе 2024 года.

За юношеский состав «Александрии» U-19 Иван дебютировал 3 марта 2023 в домашнем матче против СК «Днепр-1» (0:1). Всего в составе U-19 провел 12 матчей.

В составе основы «горожан» дебютировал 29 апреля 2023 года в выездном матче против криворожского «Кривбасса» (2:1). В общем, провел 7 поединков. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 тысяч евро.

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Источник ФК Александрия
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