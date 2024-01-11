Украина. Премьер лига11 января 2024, 20:12 | Обновлено 11 января 2024, 20:23
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ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником
Владислав Шаповал покинул житомирскую команду по согласию сторон
11 января 2024, 20:12 | Обновлено 11 января 2024, 20:23
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Футбольный клуб «Полесье» с согласия сторон прекратил сотрудничество с защитником Владиславом Шаповалом.
Игрок присоединился к «волкам» летом 2021 года. В цветах «Полесья» он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.
28-летний Владислав внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.
«Полесье» поблагодарило Владислава за работу в клубе и пожелало дальнейших достижений в карьере.
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