ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником

Футбольный клуб «Полесье» с согласия сторон прекратил сотрудничество с защитником Владиславом Шаповалом.

Игрок присоединился к «волкам» летом 2021 года. В цветах «Полесья» он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

28-летний Владислав внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.

«Полесье» поблагодарило Владислава за работу в клубе и пожелало дальнейших достижений в карьере.