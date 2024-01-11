Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником
Украина. Премьер лига
11 января 2024, 20:12 | Обновлено 11 января 2024, 20:23
155
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником

Владислав Шаповал покинул житомирскую команду по согласию сторон

11 января 2024, 20:12 | Обновлено 11 января 2024, 20:23
155
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье распрощалось с опытным защитником
ФК Полесье Житомир. Владислав Шаповал

Футбольный клуб «Полесье» с согласия сторон прекратил сотрудничество с защитником Владиславом Шаповалом.

Игрок присоединился к «волкам» летом 2021 года. В цветах «Полесья» он провел 40 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

28-летний Владислав внес весомый вклад в получение чемпионского трофея Первой лиги.

«Полесье» поблагодарило Владислава за работу в клубе и пожелало дальнейших достижений в карьере.

По теме:
Хорошо заработали. Палмейрас продает игроков в Украину и россию
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с Вакулой
Владислав Шаповал Полесье Житомир расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
Теннис | 11 января 2024, 04:59 18
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024
С кем сыграет Свитолина? Украинки узнали соперниц на Australian Open 2024

В ночь на 11 января состоялась жеребьевка 1/64 финала австралийского мейджора

Источник: Брагару может присоединиться к Динамо уже зимой
Футбол | 11 января 2024, 15:17 9
Источник: Брагару может присоединиться к Динамо уже зимой
Источник: Брагару может присоединиться к Динамо уже зимой

Клубы еще решают этот вопрос

Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Футбол | 11.01.2024, 18:42
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Шевченко планирует вдвое сократить количество членов Исполкома УАФ
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Футбол | 10.01.2024, 23:43
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Привоз Кепы не помешал. Реал в дополнительное время победил Атлетико
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Бокс | 10.01.2024, 19:44
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Тео Лопес назвал победителя боя между Ломаченко и Камбососом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
Стала известна оценка Трубина за матч Бенфика – Брага в Кубке Португалии
11.01.2024, 01:59
Футбол
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
Усик назвал боксерский поединок, после которого он плакал
09.01.2024, 18:17 1
Бокс
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
Биатлон. Украинки – пятые в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге
10.01.2024, 16:47 22
Биатлон
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
Кто присоединился и где смотреть матчи? 12 клубов УПЛ создали телепул
10.01.2024, 13:40 36
Футбол
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
ВИДЕО. Кепа, а прыгать? Атлетико забил Реалу на 7-й минуте матча Суперкубка
10.01.2024, 21:22
Футбол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
ВИДЕО. Гениальный Кепа и автогол Рюдигера. Атлетико забил Реалу 3-й гол
10.01.2024, 22:55 3
Футбол
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
09.01.2024, 16:08 7
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем