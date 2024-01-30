Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал боснийского защитника
Украина. Премьер лига
30 января 2024, 20:10 | Обновлено 30 января 2024, 21:34
1095
2

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал боснийского защитника

Владимир Арсич продолжит карьеру в Одессе

30 января 2024, 20:10 | Обновлено 30 января 2024, 21:34
1095
2
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал боснийского защитника
ФК Черноморец. Владимир Арсич

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании боснийского центрального защитника датского «Вайле» Владимира Арсича.

Условия перехода и детали личного контракта 22-летнего футболиста станут известны позже.

«Привет, одесские фанаты. Меня зовут Владимир Арсич и я защитник «Черноморца». Я рад присоединиться к этому известному клубу. Вместе к победам», - сказал босниец в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

В этом сезоне Владимир Арсич провел 3 кубковых матча за «Вайле», но ни разу не вышел на поле в рамках чемпионата Дании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

По теме:
Ювентус потерял Судакова. На кого теперь нацелен гранд чемпионата Италии?
ВИДЕО. «Лишний вес? Прекрасно». Неймар ответил хейтерам
«Перестоит» Лунина? Стали известны детали контракта Волошина с Реалом
трансферы Черноморец Одесса Вайле трансферы УПЛ видео
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХАВИ: «Решил уйти из Барселоны еще в начале сезона»
Футбол | 30 января 2024, 14:45 6
ХАВИ: «Решил уйти из Барселоны еще в начале сезона»
ХАВИ: «Решил уйти из Барселоны еще в начале сезона»

Тренер «Барселоны» принял решение уже давно

С голом дебютанта. ЛНЗ проиграл спарринг в Турции клубу Словацко из Чехии
Футбол | 30 января 2024, 20:57 0
С голом дебютанта. ЛНЗ проиграл спарринг в Турции клубу Словацко из Чехии
С голом дебютанта. ЛНЗ проиграл спарринг в Турции клубу Словацко из Чехии

Первым голом за черкасскую команду отличился Арад Бар, легионер из Израиля

Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Бокс | 30.01.2024, 01:40
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
Фрэнк УОРРЕН: «С Кличко разобрались, остался Усик»
ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила
Футбол | 29.01.2024, 22:27
ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила
ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Бокс | 30.01.2024, 09:00
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Ушел непобежденным. Несостоявшийся соперник Ломаченко завершил карьеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ZANREGENT1993
Добро пожаловать!
Ответить
+2
CheMP
я же говорю порвём! 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
Реброву недавно предлагали возглавить клуб. Заманивали большими деньгами
29.01.2024, 19:35 3
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после последнего матча. Что сказал Андрей?
29.01.2024, 00:08 5
Футбол
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
Рейтинг WTA. Свитолина – в топ-20, Ястремская – в топ-30, рекорд Костюк
29.01.2024, 07:10
Теннис
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
Сразу две украинки находятся в топ-10 теннисисток в гонке на WTA Finals
29.01.2024, 10:52 5
Теннис
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
ВИДЕО. Располневший Неймар посетил вечеринку в честь дня рождения Ромарио
28.01.2024, 22:12 2
Футбол
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
29.01.2024, 22:55 10
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Стали известны результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
29.01.2024, 13:10 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем