ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал боснийского защитника

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании боснийского центрального защитника датского «Вайле» Владимира Арсича.

Условия перехода и детали личного контракта 22-летнего футболиста станут известны позже.

«Привет, одесские фанаты. Меня зовут Владимир Арсич и я защитник «Черноморца». Я рад присоединиться к этому известному клубу. Вместе к победам», - сказал босниец в видео, которое опубликовала пресс-служба клуба.

В этом сезоне Владимир Арсич провел 3 кубковых матча за «Вайле», но ни разу не вышел на поле в рамках чемпионата Дании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.