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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 13:23 | Обновлено 31 января 2024, 14:37
493
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец разорвал контракт с легионером из Израиля

В Одессе распрощались с Гаем Хадида

31 января 2024, 13:23 | Обновлено 31 января 2024, 14:37
493
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец разорвал контракт с легионером из Израиля
Черноморец Одесса. Гай Хадида

Футбольный клуб «Черноморец» сообщил о прекращении действия контракта с полузащитником Гаем Хадида.

Договоренность о разрыве отношения стала результатом обоюдного согласия.

Напомним, Хадида стал игроком «Черноморца» в феврале 2023 года.

28-летний игрок атаки большую часть карьеры провел в израильских клубах. Однако в январе2023 года стал игроком турецкого клуба «Сакарьяспор», а через месяц перебрался в одесскую команду.

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Гай Хадида Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Черноморец
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