ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец разорвал контракт с легионером из Израиля

Футбольный клуб «Черноморец» сообщил о прекращении действия контракта с полузащитником Гаем Хадида.

Договоренность о разрыве отношения стала результатом обоюдного согласия.

Напомним, Хадида стал игроком «Черноморца» в феврале 2023 года.

28-летний игрок атаки большую часть карьеры провел в израильских клубах. Однако в январе2023 года стал игроком турецкого клуба «Сакарьяспор», а через месяц перебрался в одесскую команду.