Украина. Премьер лига31 января 2024, 13:23 | Обновлено 31 января 2024, 14:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец разорвал контракт с легионером из Израиля
В Одессе распрощались с Гаем Хадида
31 января 2024, 13:23 | Обновлено 31 января 2024, 14:37
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Футбольный клуб «Черноморец» сообщил о прекращении действия контракта с полузащитником Гаем Хадида.
Договоренность о разрыве отношения стала результатом обоюдного согласия.
Напомним, Хадида стал игроком «Черноморца» в феврале 2023 года.
28-летний игрок атаки большую часть карьеры провел в израильских клубах. Однако в январе2023 года стал игроком турецкого клуба «Сакарьяспор», а через месяц перебрался в одесскую команду.
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