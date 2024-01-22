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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 08:48 | Обновлено 22 января 2024, 08:50
694
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал голкипера из грузинской Дилы

В Черкассах продолжит карьеру украинец Евгений Кучеренко

22 января 2024, 08:48 | Обновлено 22 января 2024, 08:50
694
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал голкипера из грузинской Дилы
ФК Дила Гори. Евгений Кучеренко

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о подписании контракта с голкипером Евгением Кучеренко.

Предыдущей командой 24-летнего воспитанника академии донецкого «Шахтера» была грузинская «Дила». Ее цвета Кучеренко защищал с февраля 2023 года.

Напомним, в нынешнем сезоне-2023/2024 Кучеренко вместе с «Дилой» выбили полтавскую «Ворсклу» из квалификации Лиги конференций.

Евгений Кучеренко провел за «Дилу» в общей сложности 45 матчей, пропустил 49 голов, 14 раз отыграл на ноль.

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трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы Евгений Кучеренко
Источник Sport.ua
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