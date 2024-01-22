ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал голкипера из грузинской Дилы

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о подписании контракта с голкипером Евгением Кучеренко.

Предыдущей командой 24-летнего воспитанника академии донецкого «Шахтера» была грузинская «Дила». Ее цвета Кучеренко защищал с февраля 2023 года.

Напомним, в нынешнем сезоне-2023/2024 Кучеренко вместе с «Дилой» выбили полтавскую «Ворсклу» из квалификации Лиги конференций.

Евгений Кучеренко провел за «Дилу» в общей сложности 45 матчей, пропустил 49 голов, 14 раз отыграл на ноль.