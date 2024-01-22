Украина. Премьер лига22 января 2024, 08:48 | Обновлено 22 января 2024, 08:50
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал голкипера из грузинской Дилы
В Черкассах продолжит карьеру украинец Евгений Кучеренко
22 января 2024, 08:48 | Обновлено 22 января 2024, 08:50
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Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о подписании контракта с голкипером Евгением Кучеренко.
Предыдущей командой 24-летнего воспитанника академии донецкого «Шахтера» была грузинская «Дила». Ее цвета Кучеренко защищал с февраля 2023 года.
Напомним, в нынешнем сезоне-2023/2024 Кучеренко вместе с «Дилой» выбили полтавскую «Ворсклу» из квалификации Лиги конференций.
Евгений Кучеренко провел за «Дилу» в общей сложности 45 матчей, пропустил 49 голов, 14 раз отыграл на ноль.
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