ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали двух игроков Шахтера

Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании двух игроков донецкого «Шахтера» – защитников Андрея Булезу и Эдуарда Козика. Речь идет об арендах до конца текущего сезона.

20-летний Булеза последние полтора года провел в аренде в закарпатском «Минае», за который суммарно провел 25 матчей в УПЛ. До этого выступал за юношескую команду «Шахтера».

На счету Козика 8 матчей в УПЛ, которые он провел в составе «Горняков». 5 из них – в нынешнем сезоне, в них 20-летний защитник также отдал одну голевую передачу.

Вчера «Карпаты» сообщили о подписании Юрия Тлумака.