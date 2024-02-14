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Украина. Первая лига
14 февраля 2024, 12:28 | Обновлено 14 февраля 2024, 12:42
1134
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали двух игроков Шахтера

Булеза и Козик продолжат карьеру во Львове

14 февраля 2024, 12:28 | Обновлено 14 февраля 2024, 12:42
1134
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты арендовали двух игроков Шахтера
ФК Карпаты. Андрей Булеза

Львовские «Карпаты» официально сообщили о подписании двух игроков донецкого «Шахтера» – защитников Андрея Булезу и Эдуарда Козика. Речь идет об арендах до конца текущего сезона.

20-летний Булеза последние полтора года провел в аренде в закарпатском «Минае», за который суммарно провел 25 матчей в УПЛ. До этого выступал за юношескую команду «Шахтера».

На счету Козика 8 матчей в УПЛ, которые он провел в составе «Горняков». 5 из них – в нынешнем сезоне, в них 20-летний защитник также отдал одну голевую передачу.

Вчера «Карпаты» сообщили о подписании Юрия Тлумака.

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Карпаты Львов Андрей Булеза Эдуард Козик Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник ФК Карпаты Львов
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