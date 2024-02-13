ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали экс-игрока Динамо и Зари

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского полузащитника Юрия Тлумака. Sport.ua сообщал о предстоящем трансфере еще около месяца назад.

Переход 21-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента. Условия личного контракта пока неизвестны.

До недавнего времени Юрий выступал за луганскую «Зарю», однако клуб и футболист решили досрочно прекратить сотрудничество. Тлумак подписал полноценный контракт с «Карпатами». Летом 2023 года Юрий уже играл за «львов» – тогда львовяне арендовали футболиста у «Зари». В сезоне 2022/2023 Тлумак провел за «Карпаты» 9 поединков, в которых отметился 1 забитым мячом.

«Я рад вернуться домой. В «Карпатах» я провел замечательный период и с особыми эмоциями снова надену зелено-белую футболку. Первую часть текущего сезона я не могу занести себе в актив. В то же время я получил важный опыт и возмужал. Надеюсь, что смогу быть полезным команде. Коллектив «Карпат» частично изменился, но я думаю, что никаких проблем с адаптацией не будет. С нетерпением жду начала нашей работы», – сказал Тлумак.

Кроме «Карпат» и «Зари», футболист выступал за одесский «Черноморец» и киевское «Динамо».