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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал израильского хавбека
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 14:27 |
718
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал израильского хавбека

Арад Бар подписал контракт с украинским клубом

27 января 2024, 14:27 |
718
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал израильского хавбека
ФК ЛНЗ. Арад Бар

Клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с израильским полузащитником Арадом Баром. О сроках контракта информации нет, но ранее швейцарский «Цюрих» сообщал о переходе, поэтому не исключено, что это полноценный трансфер.

23-летний Бар выступает на позиции центрального полузащитника. В нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 1 гол. За сборную Израиля U-21 отыграл 12 матчей.

Бар стал вторым легионером в истории клуба. В пятницу ЛНЗ объявил о переходе камерунского форварда Молло Бессала.

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Источник ФК ЛНЗ
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