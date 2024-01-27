Украина. Премьер лига27 января 2024, 14:27 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал израильского хавбека
Арад Бар подписал контракт с украинским клубом
27 января 2024, 14:27 |
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Клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с израильским полузащитником Арадом Баром. О сроках контракта информации нет, но ранее швейцарский «Цюрих» сообщал о переходе, поэтому не исключено, что это полноценный трансфер.
23-летний Бар выступает на позиции центрального полузащитника. В нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 1 гол. За сборную Израиля U-21 отыграл 12 матчей.
Бар стал вторым легионером в истории клуба. В пятницу ЛНЗ объявил о переходе камерунского форварда Молло Бессала.
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