ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал израильского хавбека

Клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с израильским полузащитником Арадом Баром. О сроках контракта информации нет, но ранее швейцарский «Цюрих» сообщал о переходе, поэтому не исключено, что это полноценный трансфер.

23-летний Бар выступает на позиции центрального полузащитника. В нынешнем сезоне провел 8 матчей и забил 1 гол. За сборную Израиля U-21 отыграл 12 матчей.

Бар стал вторым легионером в истории клуба. В пятницу ЛНЗ объявил о переходе камерунского форварда Молло Бессала.