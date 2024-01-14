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Украина. Премьер лига
14 января 2024, 11:07 | Обновлено 14 января 2024, 11:09
1344
0

Кривбасс подписал второго новичка

Артур Микитишин вернулся в Кривой Рог

14 января 2024, 11:07 | Обновлено 14 января 2024, 11:09
1344
0
Кривбасс подписал второго новичка
ФК Кривбасс. Артур Микитишин

«Кривбасс» презентовал второго зимнего новичка. Им стал 20-летний левый защитник Артур Микитишин, который подписал контракт на четыре года.

В сезоне 2022/23 Микитишин уже играл за «Кривбасс», находясь в аренде. Тогда игрок, права на которого принадлежали «Шахтеру», сыграл 20 матчей, в которых забил 1 гол и сделал две голевые передачи.

В осенней части сезона Микитишин выступал за «Александрию», в которой провел лишь 5 матчей в УПЛ.

Ранее игроком «Кривбасса» стал Егор Твердохлеб.

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Кривбасс Кривой Рог Артур Микитишин трансферы
Источник ФК Кривбасс
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