Украина. Премьер лига14 января 2024, 11:07 | Обновлено 14 января 2024, 11:09
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Кривбасс подписал второго новичка
Артур Микитишин вернулся в Кривой Рог
14 января 2024, 11:07 | Обновлено 14 января 2024, 11:09
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«Кривбасс» презентовал второго зимнего новичка. Им стал 20-летний левый защитник Артур Микитишин, который подписал контракт на четыре года.
В сезоне 2022/23 Микитишин уже играл за «Кривбасс», находясь в аренде. Тогда игрок, права на которого принадлежали «Шахтеру», сыграл 20 матчей, в которых забил 1 гол и сделал две голевые передачи.
В осенней части сезона Микитишин выступал за «Александрию», в которой провел лишь 5 матчей в УПЛ.
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