Кривбасс подписал второго новичка

«Кривбасс» презентовал второго зимнего новичка. Им стал 20-летний левый защитник Артур Микитишин, который подписал контракт на четыре года.

В сезоне 2022/23 Микитишин уже играл за «Кривбасс», находясь в аренде. Тогда игрок, права на которого принадлежали «Шахтеру», сыграл 20 матчей, в которых забил 1 гол и сделал две голевые передачи.

В осенней части сезона Микитишин выступал за «Александрию», в которой провел лишь 5 матчей в УПЛ.

Ранее игроком «Кривбасса» стал Егор Твердохлеб.