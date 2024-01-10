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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 12:06 | Обновлено 10 января 2024, 12:09
243
0

ОФИЦИАЛЬО. Кривбасс подписал украинского полузащитника

Егор Твердохлеб перебрался в состав команды Юрия Вернидуба

10 января 2024, 12:06 | Обновлено 10 января 2024, 12:09
243
0
ОФИЦИАЛЬО. Кривбасс подписал украинского полузащитника
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о первом зимнем новичке, которым стал полузащитник «Миная» Егор Твердохлеб. Игрок подписал контракт на четыре года.

О сумме трансфера информации нет, но ранее были сообщения о 300-400 тысячах евро компенсации.

До «Миная» игрок выступал за «Горняк-Спорт», в составе которого провел три сезона. В нынешнем сезоне УПЛ успел провести 15 матчей и забил 2 гола.

Ранее тренер Юрия Вернидуб заявил, что рассчитывает на универсализм Твердохлеба, который может сыграть на нескольких позициях.

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Минай Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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