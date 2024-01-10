ОФИЦИАЛЬО. Кривбасс подписал украинского полузащитника

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о первом зимнем новичке, которым стал полузащитник «Миная» Егор Твердохлеб. Игрок подписал контракт на четыре года.

О сумме трансфера информации нет, но ранее были сообщения о 300-400 тысячах евро компенсации.

До «Миная» игрок выступал за «Горняк-Спорт», в составе которого провел три сезона. В нынешнем сезоне УПЛ успел провести 15 матчей и забил 2 гола.

Ранее тренер Юрия Вернидуб заявил, что рассчитывает на универсализм Твердохлеба, который может сыграть на нескольких позициях.