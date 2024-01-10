ОФИЦИАЛЬО. Кривбасс подписал украинского полузащитника
Егор Твердохлеб перебрался в состав команды Юрия Вернидуба
Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о первом зимнем новичке, которым стал полузащитник «Миная» Егор Твердохлеб. Игрок подписал контракт на четыре года.
О сумме трансфера информации нет, но ранее были сообщения о 300-400 тысячах евро компенсации.
До «Миная» игрок выступал за «Горняк-Спорт», в составе которого провел три сезона. В нынешнем сезоне УПЛ успел провести 15 матчей и забил 2 гола.
Ранее тренер Юрия Вернидуб заявил, что рассчитывает на универсализм Твердохлеба, который может сыграть на нескольких позициях.
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