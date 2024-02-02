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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 14:00 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:32
1897
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего Днепра-1

Венделл Габриэл будет выступать за житомирский клуб

02 февраля 2024, 14:00 | Обновлено 02 февраля 2024, 14:32
1897
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего Днепра-1
ФК Полесье. Венделл Габриэл

19-летний бразильский нападающий «Днепра-1» Венделл Габриэл покинул днепровский клуб.

Бразилец перебрался в житомирское «Полесье», с которым заключил контракт сроком на четыре года.

Напомним, Венделл Габриэл присоединился к «Днепру-1» летом 2023 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента из «Палмейраса», а нападающего сразу отправили в команду U-19. За полгода Венделл так и не провел ни одного матча за взрослую команду «Днепра-1».

В чемпионате U-19 бразилец провел на поле в общей сложности 499 минут в 14 матчах и отличился девятью забитыми мячами.

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Венделл Габриэл Полесье Житомир Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Полесье
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