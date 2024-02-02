ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало бразильского нападающего Днепра-1

19-летний бразильский нападающий «Днепра-1» Венделл Габриэл покинул днепровский клуб.

Бразилец перебрался в житомирское «Полесье», с которым заключил контракт сроком на четыре года.

Напомним, Венделл Габриэл присоединился к «Днепру-1» летом 2023 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента из «Палмейраса», а нападающего сразу отправили в команду U-19. За полгода Венделл так и не провел ни одного матча за взрослую команду «Днепра-1».

В чемпионате U-19 бразилец провел на поле в общей сложности 499 минут в 14 матчах и отличился девятью забитыми мячами.