ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего 20-летнего игрока Миная

Одесский футбольный клуб «Черноморец» официально объявил о подписании 20-летнего центрального форварда Даниила Голуба.

Детали контракта не разглашаются. Голуб присоединился к «морякам» на правах свободного агента.

Первую половину сезона 2023/24 Даниил провел в «Минае», результативными действиями не отличился. 7 января он официально расторг соглашение с закарпатским клубом.

Отметим, что о переходе Голуба в «Черноморец» Sport.ua сообщал еще в конце 2023 года.