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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего 20-летнего игрока Миная
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 20:20 |
908
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего 20-летнего игрока Миная

Даниил Голуб стал футболистом одесского клуба

13 января 2024, 20:20 |
908
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего 20-летнего игрока Миная
ФК Черноморец. Даниил Голуб

Одесский футбольный клуб «Черноморец» официально объявил о подписании 20-летнего центрального форварда Даниила Голуба.

Детали контракта не разглашаются. Голуб присоединился к «морякам» на правах свободного агента.

Первую половину сезона 2023/24 Даниил провел в «Минае», результативными действиями не отличился. 7 января он официально расторг соглашение с закарпатским клубом.

Отметим, что о переходе Голуба в «Черноморец» Sport.ua сообщал еще в конце 2023 года.

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Даниил Голуб Черноморец Одесса Минай трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Источник ФК Черноморец
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