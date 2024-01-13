Украина. Премьер лига13 января 2024, 20:20 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал бывшего 20-летнего игрока Миная
Даниил Голуб стал футболистом одесского клуба
13 января 2024, 20:20 |
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Одесский футбольный клуб «Черноморец» официально объявил о подписании 20-летнего центрального форварда Даниила Голуба.
Детали контракта не разглашаются. Голуб присоединился к «морякам» на правах свободного агента.
Первую половину сезона 2023/24 Даниил провел в «Минае», результативными действиями не отличился. 7 января он официально расторг соглашение с закарпатским клубом.
Отметим, что о переходе Голуба в «Черноморец» Sport.ua сообщал еще в конце 2023 года.
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