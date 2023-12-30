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Украина. Премьер лига
30 декабря 2023, 18:39 | Обновлено 30 декабря 2023, 18:42
440
0

Черноморец подпишет вингера Миная Голуба

20-летний Даниил Голуб станет игроком «Черноморца»

30 декабря 2023, 18:39 | Обновлено 30 декабря 2023, 18:42
440
0
Черноморец подпишет вингера Миная Голуба
ФК Минай. Даниил Голуб

Как стало известно Sport.ца, 20-летний вингер «Миная» Даниил Голуб станет игроком «Черноморца». Голуб подпишет контракт с «моряками» в начале года и поедет с командой на сборы в Турцию.

По нашей информации, наставник одесситов Роман Григорчук лично заинтересован в игроке. «Черноморец» хотел подписать Голуба еще летом, однако клубы не смогли договориться об условиях. Сейчас «Минай» отпустит игрока в статусе свободного агента, хотя его контракт действовал до конца сезона.

В нынешнем сезоне Даниил Голуб сыграл за «Минай» 4 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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Даниил Голуб Минай Черноморец Одесса инсайд
Источник Sport.ua
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