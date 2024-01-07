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Украина. Премьер лига
07 января 2024, 02:23 | Обновлено 07 января 2024, 02:50
71
0

ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний форвард покинул Минай

Даниил Голуб прекратил сотрудничество по согласию сторон

07 января 2024, 02:23 | Обновлено 07 января 2024, 02:50
71
0
ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний форвард покинул Минай
ФК Минай. Даниил Голуб

Футбольный клуб «Минай» и полузащитник Даниил Голуб прекратили сотрудничество с согласия сторон.

20-летний футболист присоединился к основной команде «Миная» летом 2022 года, до этого выступав в составе U19 закарпатцев. За это время Голуб провел 12 матчей в составе Миная, 11 из которых – в УПЛ. Именно в составе команды закарпатской команды Голуб дебютировал в высшей лиге.

29 августа 2022 года Даниил вышел на замену в матче против Александрии и через 23 минуты отличился забитым голом.

ФК «Минай» поблагодарил Данила за выступление в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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Источник ФК Минай
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