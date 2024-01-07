ОФИЦИАЛЬНО. 20-летний форвард покинул Минай

Футбольный клуб «Минай» и полузащитник Даниил Голуб прекратили сотрудничество с согласия сторон.

20-летний футболист присоединился к основной команде «Миная» летом 2022 года, до этого выступав в составе U19 закарпатцев. За это время Голуб провел 12 матчей в составе Миная, 11 из которых – в УПЛ. Именно в составе команды закарпатской команды Голуб дебютировал в высшей лиге.

29 августа 2022 года Даниил вышел на замену в матче против Александрии и через 23 минуты отличился забитым голом.

ФК «Минай» поблагодарил Данила за выступление в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.