ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь подписал защитника с «секретным оружием»

Бывший защитник киевской «Оболони» Дмитрий Фатеев подписал контракт с перволиговым ФСК «Мариуполь», сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее 29-летний футболист расторг контракт с «пивоварами» по обоюдному согласию сторон, следовательно трансфер в ФСК «Мариуполь» состоялся на правах свободного агента.

В качестве части описания новичка клуб использовал интересный факт: «Игрок имеет секретное оружие – уже 3 клуба в составе с Дмитрием вышли из Первой лиги в УПЛ. Верим, что эта традиция продолжится».

В этом сезоне Дмитрий Фатеев провел 9 матчей за «Оболонь», но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.