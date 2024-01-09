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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь подписал защитника с «секретным оружием»
Украина. Первая лига
09 января 2024, 20:20 |
395
0

ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь подписал защитника с «секретным оружием»

Дмитрий Фатеев снова будет играть в Первой лиге

09 января 2024, 20:20 |
395
0
ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь подписал защитника с «секретным оружием»
ФСК Мариуполь. Дмитрий Фатеев

Бывший защитник киевской «Оболони» Дмитрий Фатеев подписал контракт с перволиговым ФСК «Мариуполь», сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее 29-летний футболист расторг контракт с «пивоварами» по обоюдному согласию сторон, следовательно трансфер в ФСК «Мариуполь» состоялся на правах свободного агента.

В качестве части описания новичка клуб использовал интересный факт: «Игрок имеет секретное оружие – уже 3 клуба в составе с Дмитрием вышли из Первой лиги в УПЛ. Верим, что эта традиция продолжится».

В этом сезоне Дмитрий Фатеев провел 9 матчей за «Оболонь», но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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трансферы расторжение контракта Оболонь Киев Дмитрий Фатеев трансферы УПЛ ФСК Мариуполь свободный агент Первая лига Украины
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