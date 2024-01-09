ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь подписал защитника с «секретным оружием»
Дмитрий Фатеев снова будет играть в Первой лиге
Бывший защитник киевской «Оболони» Дмитрий Фатеев подписал контракт с перволиговым ФСК «Мариуполь», сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, ранее 29-летний футболист расторг контракт с «пивоварами» по обоюдному согласию сторон, следовательно трансфер в ФСК «Мариуполь» состоялся на правах свободного агента.
В качестве части описания новичка клуб использовал интересный факт: «Игрок имеет секретное оружие – уже 3 клуба в составе с Дмитрием вышли из Первой лиги в УПЛ. Верим, что эта традиция продолжится».
В этом сезоне Дмитрий Фатеев провел 9 матчей за «Оболонь», но не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.
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