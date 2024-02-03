Украина. Премьер лига03 февраля 2024, 14:58 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ
Алексей ранее принадлежал криворожскому «Кривбассу»
03 февраля 2024, 14:58 |
284
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Нападающий Алексей Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ.
29-летний форвард ранее принадлежал криворожскому «Кривбассу», но играл в черкасском клубе в первой половине сезона – сыграл 11 матчей и забил 1 гол.
Сообщается, что Хобленко уже начал подготовку с командой на турецких сборах.
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