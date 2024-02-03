ОФИЦИАЛЬНО. Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Нападающий Алексей Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ.

29-летний форвард ранее принадлежал криворожскому «Кривбассу», но играл в черкасском клубе в первой половине сезона – сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Сообщается, что Хобленко уже начал подготовку с командой на турецких сборах.