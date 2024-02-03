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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ
Украина. Премьер лига
03 февраля 2024, 14:58 |
284
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ

Алексей ранее принадлежал криворожскому «Кривбассу»

03 февраля 2024, 14:58 |
284
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Алексей Хобленко

Нападающий Алексей Хобленко подписал полноценный контракт с ЛНЗ.

29-летний форвард ранее принадлежал криворожскому «Кривбассу», но играл в черкасском клубе в первой половине сезона – сыграл 11 матчей и забил 1 гол.

Сообщается, что Хобленко уже начал подготовку с командой на турецких сборах.

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Источник ФК ЛНЗ
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