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Украина. Премьер лига
18 ноября 2023, 11:04 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:54
1542
4

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса

Рафаэль Бандейра будет выступать за криворожскую команду

18 ноября 2023, 11:04 | Обновлено 18 ноября 2023, 11:54
1542
4
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Бандейра (слева)

Португалец Рафаэль Бандейра официально стал игроком «Кривбасса». 22-летний правый защитник уже тренируется вместе с командой.

«Очень рад присоединиться к «Кривбассу». Условия тренировок и проживания – все на очень высоком уровне. Адаптация в новом клубе пройдет быстро», – поделился своими эмоциями новичок «Кривбасса».

Контракт с Бандейрой подписан сроком на 3 года. В Кривой Рог защитник переехал в статусе свободного агента. Предыдущий клуб Рафаэля – португальский «Академико». В «Кривбассе» игрок будет выступать под номером 25.

Он является воспитанником португальских «Алмады» и «Кова Пьедаде». Пять лет провел в академии «Спортинга», а в 17 лет перешел в туринский «Ювентус», где играл за молодежные команды U-17 и U-19.

На профессиональном уровне выступал за французский «Амьен» (2020-2022) и португальский «Академико» Визеу (2022-2023). В активе Рафаэля 7 матчей за сборную Португалии U-18 (2018-2019).

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 4
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Vitason
Він прийшов вільним агентом!! Читайте уважно,ніяких грошей за нього не платили!!
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+1
Алексей Фурсов
Фамилия прикольная, практически украинская
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0
John Week
І не соромно Вернидубу витрачати гроші на легіонерів коли народ донатить на дрони? 
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-2
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