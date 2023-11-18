ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-игрока Ювентуса

Португалец Рафаэль Бандейра официально стал игроком «Кривбасса». 22-летний правый защитник уже тренируется вместе с командой.

«Очень рад присоединиться к «Кривбассу». Условия тренировок и проживания – все на очень высоком уровне. Адаптация в новом клубе пройдет быстро», – поделился своими эмоциями новичок «Кривбасса».

Контракт с Бандейрой подписан сроком на 3 года. В Кривой Рог защитник переехал в статусе свободного агента. Предыдущий клуб Рафаэля – португальский «Академико». В «Кривбассе» игрок будет выступать под номером 25.

Он является воспитанником португальских «Алмады» и «Кова Пьедаде». Пять лет провел в академии «Спортинга», а в 17 лет перешел в туринский «Ювентус», где играл за молодежные команды U-17 и U-19.

На профессиональном уровне выступал за французский «Амьен» (2020-2022) и португальский «Академико» Визеу (2022-2023). В активе Рафаэля 7 матчей за сборную Португалии U-18 (2018-2019).