ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Динамо Тбилиси на 5 лет

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально объявил о трансфере 19-летнего центрального защитника Луки Лацабидзе из грузинского «Динамо» Тбилиси.

Контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Лацабидзе является воспитанником академии «Динамо» Тбилиси. За молодежный состав грузинской команды провел 22 матча в Лиге Эровнули 2, за главную команду дебютировал 5 июня 2023 и отыграл 2 матча в чемпионате Грузии. С 2020 года регулярно вызывается в юношеские сборные Грузии.

Лука был замечен на учебно-тренировоных сборах «Шахтера» в Турции еще в январе 2024 года. О том, что Лацабидзе находится на просмотре в команде, заявил и сам коуч «горняков» Марино Пушич.

По информации Georgian Footy, украинский клуб заплатил за Лацабидзе около 700 тысяч евро.