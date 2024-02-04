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Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 15:02 | Обновлено 04 февраля 2024, 15:32
3125
26

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Динамо Тбилиси на 5 лет

Донецкий клуб объявил о переходе Луки Лацабидзе

04 февраля 2024, 15:02 | Обновлено 04 февраля 2024, 15:32
3125
26
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Динамо Тбилиси на 5 лет
Twitter. Лука Лацабидзе

Донецкий футбольный клуб «Шахтер» официально объявил о трансфере 19-летнего центрального защитника Луки Лацабидзе из грузинского «Динамо» Тбилиси.

Контракт рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Лацабидзе является воспитанником академии «Динамо» Тбилиси. За молодежный состав грузинской команды провел 22 матча в Лиге Эровнули 2, за главную команду дебютировал 5 июня 2023 и отыграл 2 матча в чемпионате Грузии. С 2020 года регулярно вызывается в юношеские сборные Грузии.

Лука был замечен на учебно-тренировоных сборах «Шахтера» в Турции еще в январе 2024 года. О том, что Лацабидзе находится на просмотре в команде, заявил и сам коуч «горняков» Марино Пушич.

По информации Georgian Footy, украинский клуб заплатил за Лацабидзе около 700 тысяч евро.

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Источник: Мбаппе вскоре сообщит о переходе в Реал
Шахтер Донецк Динамо Тбилиси трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 26
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Умник
Матвиенко Бондарь Ракицкий Чигринский Козик с Израиля еще Лемкин лацабидзе теперь. Ого 7 центр беков.
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+7
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Евгений Кожушко
Я так поняв бразильський вектор Шахтаря змінився на грузинський?🤦‍♂️
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+4
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Александр
Шахтер набирает игроков потому что понятно что когда убрали павелко из уаф то больше чемпионство не подарят за счет покровительства судей .Теперь придется бороться в каждом матче ..
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+2
Gargantua
наверное очень талантливый
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+1
SamojlovS
Молодой еще, пойдет пока к юниорам... А там - возрастные уйдут, легов "отсортируют", найдется место и ему. 
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+1
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Pavel_i_CO
Грузинилізація днонецького захисту йде повним ходом. Невже цей розлахмачений краще умовного Козіка? Чи у шахтьора повна біда зі своїми вихованцями?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
Ничего грузинского я в этом РЕБЕНКЕ не обнаружил. Хотя это и не имеет значения
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0
Pavel_i_CO
Навіть вболівальники шахтьора розуміють, що господар купує що попало у великій кількості. Гравців на дві повноцінні команди набрали, які вчора, успішно два матчі за день програли 
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0
Frank Pider
На грузина внешне не очень похож, возможно по маминой линии (или сама мама)кто-то из славян есть  
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0
Андрій Шевченко
така мале, а вже підор
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-2
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AK.228
Беспризорник какой то)
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-6
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