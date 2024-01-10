Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера
Лука Лацабидзе может в ближайшие дни пополнить состав «горняков»
19-летний центральный защитник «Динамо Тбилиси» Лука Лацабидзе может перейти в донецкий «Шахтер».
По информации Georgian Footy, переговоры «горняков» и «Динамо» пошли в позитивном направлении и в ближайшее время может быть объявлено о трансфере. Сообщается, что украинский клуб заплатит за Лацабидзе около 700 тысяч евро.
Лацабидзе в прошлом сезоне большинство матчей отыграл за резервную команду «Динамо Тбилиси».
Ранее сообщалось, что вингер «Палмейраса» Кевин должен стать первым приобретением «Шахтера» в зимнее трансферное окно.
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