Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера
Украина. Премьер лига
10 января 2024, 20:14 |
2289
8

Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера

Лука Лацабидзе может в ближайшие дни пополнить состав «горняков»

10 января 2024, 20:14 |
2289
8
Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера
ФК Динамо Тбилиси. Лука Лацабидзе

19-летний центральный защитник «Динамо Тбилиси» Лука Лацабидзе может перейти в донецкий «Шахтер».

По информации Georgian Footy, переговоры «горняков» и «Динамо» пошли в позитивном направлении и в ближайшее время может быть объявлено о трансфере. Сообщается, что украинский клуб заплатит за Лацабидзе около 700 тысяч евро.

Лацабидзе в прошлом сезоне большинство матчей отыграл за резервную команду «Динамо Тбилиси».

Ранее сообщалось, что вингер «Палмейраса» Кевин должен стать первым приобретением «Шахтера» в зимнее трансферное окно.

По теме:
Трансфер Кевина в Шахтер может сорваться. Стала известна причина
Источник: Колос подписал нападающего сборной Литвы
План Лапорты. У Барсы есть 3 пункта для подписания Холанда
Динамо Тбилиси трансферы УПЛ трансферы Шахтер Донецк
Источник Twitter
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 10 января 2024, 18:44 1
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании

Поединок состоится 10 января в 21:00 по Киеву

Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Футбол | 09 января 2024, 21:36 1
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем
Тренер киперов Реала рекомендовал Анчелотти выбрать Кепу основным вратарем

Карло Анчелотти еще не сообщил, кто сыграет против «Атлетико»

Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 09.01.2024, 22:02
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
Обидчик Уайлдера назвал победителя боя Усик – Фьюри
5 лидеров юношеского чемпионата Украины-2023/24, заслуживших шанс в УПЛ
Футбол | 10.01.2024, 13:02
5 лидеров юношеского чемпионата Украины-2023/24, заслуживших шанс в УПЛ
5 лидеров юношеского чемпионата Украины-2023/24, заслуживших шанс в УПЛ
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Футбол | 09.01.2024, 21:26
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
ФОТО. Садио Мане женился на 18-летней девушке
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Покупка игроков 19 летних, которые играют за резерв Динамо Тбилиси или казахстанского клуба (как Тоиров) говорит о  том что в молодежной команде нет достойных или зачем?
Ответить
+4
Показать Скрыть 4 ответа
Gargantua
что это там в Динамо Тбилиси за распродажа.
несколько их игроков настойчиво предлагают агенты.
Шахтер подпишет третьего грузина?  говорят пан Азарив получил предложение от Наполи.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Грузинський вектор!?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
08.01.2024, 18:21 27
Футбол
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
Стала известна стоимость билетов на супербой Усик – Фьюри в Эр-Рияде
08.01.2024, 23:31 3
Бокс
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
08.01.2024, 18:50 7
Бокс
ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
ФОТО. Кормили жирафов со Скай. Свитолина показала снимки из Новой Зеландии
08.01.2024, 16:59 9
Теннис
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Стал известен состав Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
09.01.2024, 16:08 7
Биатлон
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
Мудрик получит нового тренера? Почеттино может быть уволен из Челси
10.01.2024, 09:35 16
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
В Испании назвали стартового вратаря Реала на дерби c Атлетико
08.01.2024, 21:59 4
Футбол
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Довбика после Жироны
10.01.2024, 07:40 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем