Шахтер близок к подписанию грузинского защитника. Известна сумма трансфера

19-летний центральный защитник «Динамо Тбилиси» Лука Лацабидзе может перейти в донецкий «Шахтер».

По информации Georgian Footy, переговоры «горняков» и «Динамо» пошли в позитивном направлении и в ближайшее время может быть объявлено о трансфере. Сообщается, что украинский клуб заплатит за Лацабидзе около 700 тысяч евро.

Лацабидзе в прошлом сезоне большинство матчей отыграл за резервную команду «Динамо Тбилиси».

Ранее сообщалось, что вингер «Палмейраса» Кевин должен стать первым приобретением «Шахтера» в зимнее трансферное окно.