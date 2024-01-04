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  4. Шахтер близок к трансферу игрока молодежной сборной Бразилии
Украина. Премьер лига
04 января 2024, 22:52 |
816
7

Шахтер близок к трансферу игрока молодежной сборной Бразилии

Кевин близок к переезду в Украину

04 января 2024, 22:52 |
816
7
Шахтер близок к трансферу игрока молодежной сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Донецкий «Шахтер» близок к первому зимнему трансферу.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинский клуб близок к закрытию соглашения с «Палмейрасом» по трансферу 21-летнего вингера Кевина.

Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один гол. Игрок также успел поиграть и за молодежную сборную Бразилии U-20, выступив на чемпионате мира.

Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» установил ценник на своего полузащитника. Есть интерес от двух клубов.

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Фабрицио Романо Палмейрас Кевин Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 7
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New Zealander
Норм. Только надо больше трансферов ато не все таланты раскрываются. Надо как Мансити покупать пачками и надеяться что ктото из них раскроется, а тех кто нет -отправлять в аренду.
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+1
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Vitaliy_yatsenko
Більше 10 млн євро на трансфер під час війни... Зовсім зглузду з'їхала шахта... Всі скидаються чим можуть, а тут 400 млн грн в Бразилію... Це 25 тисяч  фпв дронів
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0
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Alehandro
Коли Романо сьогодні писав, він ще був 20-річним, а під вечір в пості СпортЮА він став вже 21-річний...
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