Шахтер близок к трансферу игрока молодежной сборной Бразилии

Донецкий «Шахтер» близок к первому зимнему трансферу.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинский клуб близок к закрытию соглашения с «Палмейрасом» по трансферу 21-летнего вингера Кевина.

Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один гол. Игрок также успел поиграть и за молодежную сборную Бразилии U-20, выступив на чемпионате мира.

Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

