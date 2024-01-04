Шахтер близок к трансферу игрока молодежной сборной Бразилии

Донецкий «Шахтер» близок к первому зимнему трансферу.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинский клуб близок к закрытию соглашения с «Палмейрасом» по трансферу 21-летнего вингера Кевина.

Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один гол. Игрок также успел поиграть и за молодежную сборную Бразилии U-20, выступив на чемпионате мира.

Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» установил ценник на своего полузащитника. Есть интерес от двух клубов.