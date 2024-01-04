Шахтер близок к трансферу игрока молодежной сборной Бразилии
Кевин близок к переезду в Украину
Донецкий «Шахтер» близок к первому зимнему трансферу.
Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что украинский клуб близок к закрытию соглашения с «Палмейрасом» по трансферу 21-летнего вингера Кевина.
Кевин провел в бразильском чемпионате девять матчей и забил один гол. Игрок также успел поиграть и за молодежную сборную Бразилии U-20, выступив на чемпионате мира.
Transfermarkt оценивает бразильца в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» установил ценник на своего полузащитника. Есть интерес от двух клубов.
🟠🇧🇷 Understand Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Palmeiras talented 20 year old winger Kevin.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2024
Agreement at the final stages between all parties involved. pic.twitter.com/6NLbcNrVaF
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