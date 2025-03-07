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07 марта 2025, 06:40 |
702
0

Итоги еврокубков, осечка от Шахтера, отрыв Динамо, бой для Усика

Главные новости за 6 марта на Sport.ua

07 марта 2025, 06:40 |
702
0
Итоги еврокубков, осечка от Шахтера, отрыв Динамо, бой для Усика
УПЛ. Шахтер – Кривбасс

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 марта.

1А. Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом
Команды обменялись голами во втором тайме

1В. В шаге от осечки. Динамо вырвало победу в Черкассах у ЛНЗ
Киевляне одержали тяжелую победу

1С. Скучно и с тревогой. Ворскла и Карпаты голов не забивали
Команды при ветреной погоде в Полтаве так и не нашли свою игру

1D. Два разных тайма. Полесье одержало уверенную победу над Черноморцем
Подопечные Ашура взяли очередные 3 очка в игре против «моряков»

2А. Итоги дня Лиги Европы. Победа Ромы с Довбиком, фиаско Яремчука в Норвегии
Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы

2В. Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао
Украинец вышел в старте, имел хороший момент, но не сумел отличиться

3. Итоги первых матчей Лиги конференций. Непростая победа Челси, гол Романчука
Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги конференций

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Динамо усилилось финалистом Лиги Европы
Валерий Лучкевич подписал контракт с киевским клубом до конца сезона 2024/25

4В. В бразильском клубе подтвердили вероятный трансфер Алиссона в Шахтер
«Атлетико Минейро» нужны деньги, чтобы сбалансировать бюджет

5А. Ястремская успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллс и вышла на Жабер
Даяна в двух сетах разобралась с Юань Юэ и сыграет во 2-м раунде тысячника в США

5В. Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс
На старте соревнований WTA 1000 в США Ангелина проиграла Лючии Бронцетти

6. ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика
Всемирная боксерская ассоциация сообщила детали обязательной защиты пояса

7А. Зацепились за зачетные баллы. Два украинца финишировали в топ-40 спринта
Пидручный и Мандзин оказались в зачетной зоне

7В. Кубок IBU. Две украинки попали в топ-20 классического спринта в Отепяя
Анастасия Меркушина заняла 13-е место с одним промахом

8. Буде нам з тобою що згадати. 5 эпических Хоккейных Классических в плей-офф
В преддверии старта полуфинальной серии «Сокола» и «Кременчуга» вспоминаем прошлые противостояния

9. Вспоминая Сергея Журавлева: 4-й номер чемпионской команды
Отголосок славной футбольной эпохи

10. По заветам Кравчука. Как прошел первый день легкоатлетического Евро
Украинские атлеты не смогли выйти из рамок заклятия «маємо те, що маємо»

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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