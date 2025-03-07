Итоги еврокубков, осечка от Шахтера, отрыв Динамо, бой для Усика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 марта.

1А. Ответный подарок. Шахтер потерял очки в матче с Кривбассом

Команды обменялись голами во втором тайме

1В. В шаге от осечки. Динамо вырвало победу в Черкассах у ЛНЗ

Киевляне одержали тяжелую победу

1С. Скучно и с тревогой. Ворскла и Карпаты голов не забивали

Команды при ветреной погоде в Полтаве так и не нашли свою игру

1D. Два разных тайма. Полесье одержало уверенную победу над Черноморцем

Подопечные Ашура взяли очередные 3 очка в игре против «моряков»

2А. Итоги дня Лиги Европы. Победа Ромы с Довбиком, фиаско Яремчука в Норвегии

Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы

2В. Гол конкурента Довбика. Рома в большинстве дожала Атлетик Бильбао

Украинец вышел в старте, имел хороший момент, но не сумел отличиться

3. Итоги первых матчей Лиги конференций. Непростая победа Челси, гол Романчука

Вечером 6 марта состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги конференций

4А. ОФИЦИАЛЬНО. Свободный агент. Динамо усилилось финалистом Лиги Европы

Валерий Лучкевич подписал контракт с киевским клубом до конца сезона 2024/25

4В. В бразильском клубе подтвердили вероятный трансфер Алиссона в Шахтер

«Атлетико Минейро» нужны деньги, чтобы сбалансировать бюджет

5А. Ястремская успешно стартовала на турнире в Индиан-Уэллс и вышла на Жабер

Даяна в двух сетах разобралась с Юань Юэ и сыграет во 2-м раунде тысячника в США

5В. Калинина не сумела преодолеть 1-й раунд супертурнира в Индиан-Уэллс

На старте соревнований WTA 1000 в США Ангелина проиграла Лючии Бронцетти

6. ОФИЦИАЛЬНО. WBA приняла решение, которое касается титула Усика

Всемирная боксерская ассоциация сообщила детали обязательной защиты пояса

7А. Зацепились за зачетные баллы. Два украинца финишировали в топ-40 спринта

Пидручный и Мандзин оказались в зачетной зоне

7В. Кубок IBU. Две украинки попали в топ-20 классического спринта в Отепяя

Анастасия Меркушина заняла 13-е место с одним промахом

8. Буде нам з тобою що згадати. 5 эпических Хоккейных Классических в плей-офф

В преддверии старта полуфинальной серии «Сокола» и «Кременчуга» вспоминаем прошлые противостояния

9. Вспоминая Сергея Журавлева: 4-й номер чемпионской команды

Отголосок славной футбольной эпохи

10. По заветам Кравчука. Как прошел первый день легкоатлетического Евро

Украинские атлеты не смогли выйти из рамок заклятия «маємо те, що маємо»