В пятницу, 7 марта, будет проведен поединок между клубами «Заря» и «Оболонь» в 20-м туре УПЛ.

Местом проведения матча станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Стартовый свиток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция