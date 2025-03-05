Украина. Премьер лига05 марта 2025, 16:40 | Обновлено 05 марта 2025, 16:44
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Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
7 марта в 18:00 состоится матч 20-го тура УПЛ
05 марта 2025, 16:40 | Обновлено 05 марта 2025, 16:44
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В пятницу, 7 марта, будет проведен поединок между клубами «Заря» и «Оболонь» в 20-м туре УПЛ.
Местом проведения матча станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Стартовый свиток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – ОболоньСмотреть трансляцию
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