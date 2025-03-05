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Премьер-лига
Заря
07.03.2025 18:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 марта 2025, 16:40 | Обновлено 05 марта 2025, 16:44
45
0

Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 марта в 18:00 состоится матч 20-го тура УПЛ

05 марта 2025, 16:40 | Обновлено 05 марта 2025, 16:44
45
0
Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стадион Динамо

В пятницу, 7 марта, будет проведен поединок между клубами «Заря» и «Оболонь» в 20-м туре УПЛ.

Местом проведения матча станет «стадион имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Стартовый свиток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Заря – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Заря – Оболонь
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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