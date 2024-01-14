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  4. ФОТО. Молодой грузинский защитник присоединился к составу Шахтера
Украина. Премьер лига
14 января 2024, 21:12 |
1066
2

ФОТО. Молодой грузинский защитник присоединился к составу Шахтера

Клуб пока официально не объявил о переходе Луки Лацабидзе

14 января 2024, 21:12 |
1066
2
ФОТО. Молодой грузинский защитник присоединился к составу Шахтера
ФК Шахтер

«Шахтер» после первого дня на сборе в Турции выложил фотографии тренировочной работы команды. На одном из фото можно обнаружить защитника Луку Лацабидзе.

Ранее сообщалось, что украинский клуб близок к подписанию 19-летнего игрока «Динамо» Тбилиси. «Шахтер» пока официально о контракте не сообщил.

Лацабидзе в основном выступал за резервную команду, а его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро. Футболист может стать третьим грузином в составе после Иракли Азарова и Георгия Гочолеишвили.

Лацабидзе – на фото позади Матвиенко и Гочолеишвили.

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Источник Sport.ua
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Flying Cat
Перейшли на грузинський вектор розвитку. 
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avk2307
привіт шахтарю ю 19 . 700 тис
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