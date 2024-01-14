ФОТО. Молодой грузинский защитник присоединился к составу Шахтера
Клуб пока официально не объявил о переходе Луки Лацабидзе
«Шахтер» после первого дня на сборе в Турции выложил фотографии тренировочной работы команды. На одном из фото можно обнаружить защитника Луку Лацабидзе.
Ранее сообщалось, что украинский клуб близок к подписанию 19-летнего игрока «Динамо» Тбилиси. «Шахтер» пока официально о контракте не сообщил.
Лацабидзе в основном выступал за резервную команду, а его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро. Футболист может стать третьим грузином в составе после Иракли Азарова и Георгия Гочолеишвили.
Лацабидзе – на фото позади Матвиенко и Гочолеишвили.
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