ФОТО. Молодой грузинский защитник присоединился к составу Шахтера

«Шахтер» после первого дня на сборе в Турции выложил фотографии тренировочной работы команды. На одном из фото можно обнаружить защитника Луку Лацабидзе.

Ранее сообщалось, что украинский клуб близок к подписанию 19-летнего игрока «Динамо» Тбилиси. «Шахтер» пока официально о контракте не сообщил.

Лацабидзе в основном выступал за резервную команду, а его трансферная стоимость оценивается в 700 тысяч евро. Футболист может стать третьим грузином в составе после Иракли Азарова и Георгия Гочолеишвили.

Лацабидзе – на фото позади Матвиенко и Гочолеишвили.