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  4. Пушич подтвердил – на просмотре в Шахтере находится грузинский защитник
Украина. Премьер лига
23 января 2024, 15:29 |
783
0

Пушич подтвердил – на просмотре в Шахтере находится грузинский защитник

Лацабидзе контракт еще не подписал

23 января 2024, 15:29 |
783
0
Пушич подтвердил – на просмотре в Шахтере находится грузинский защитник
ФК Шахтер

В контрольном матче «Шахтера» против «Пюника» на сборе в Турции сыграл защитник Лука Лацабидзе. Наставник Марино Пушич подтвердил, что грузинский игрок пока находится на просмотре.

«Я дал возможность молодым футболистам увидеть их в игре: таким как Цуканов и Очеретько, а еще Лука – молодой парень из Грузии, который сейчас находится у нас на просмотре. Я хочу видеть и этих ребят. Они имели достаточно большие нагрузки в течение недели, ведь, если вы помните, перед этим поединком мы провели 10 тренировок, что не так уж мало».

«Делаем это, чтобы стать сильнее ментально и физически. В этом состоит цель этой игры. Я доволен тем, как выступили молодые футболисты», – сказал Пушич.

«Шахтер» подписал вингера Кевина, но клуб обещает продолжить усиление команды.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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