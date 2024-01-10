ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с опытным хавбеком

Черкасский клуб ЛНЗ уведомил о завершении выступлений за команду полузащитника Антона Савина.

ЛНЗ поблагодарил 33-летнего игрока середины поля за вклад в результаты команды и пожелал Савину успехов в дальнейшей карьере.

Антон Савин стал игроком ЛНЗ летом 2022 года, перейдя в статусе свободного агента из харьковского «Металлиста 1925».

В первой части сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге Савин провел за ЛНЗ 11 матчей, сделал 3 ассиста, получил 3 предупреждения.

ЛНЗ в таблице УПЛ занимает 10-е место, имея 20 очков после 16 матчей.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал бывшего защитника «Днепра-1» Александра Каплиенко.