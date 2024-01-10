ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ попрощался с опытным хавбеком
Черкасский клуб прекратил сотрудничество с Антоном Савиным
Черкасский клуб ЛНЗ уведомил о завершении выступлений за команду полузащитника Антона Савина.
ЛНЗ поблагодарил 33-летнего игрока середины поля за вклад в результаты команды и пожелал Савину успехов в дальнейшей карьере.
Антон Савин стал игроком ЛНЗ летом 2022 года, перейдя в статусе свободного агента из харьковского «Металлиста 1925».
В первой части сезона-2023/2024 в Украинской Премьер-лиге Савин провел за ЛНЗ 11 матчей, сделал 3 ассиста, получил 3 предупреждения.
ЛНЗ в таблице УПЛ занимает 10-е место, имея 20 очков после 16 матчей.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подписал бывшего защитника «Днепра-1» Александра Каплиенко.
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