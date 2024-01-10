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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 13:52 | Обновлено 10 января 2024, 14:07
820
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-защитника Днепра-1 и Металлиста

Каплиенко перебрался в состав ЛНЗ

10 января 2024, 13:52 | Обновлено 10 января 2024, 14:07
820
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-защитника Днепра-1 и Металлиста
ФК ЛНЗ

Клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с универсальным защитником Александром Каплиенко, который может сыграть слева и в центре обороны.

О сроке контракта информации нет.

27-летний Каплиенко принадлежал «Металлисту», однако последнее время выступал за «Днепр-1» на правах аренды. В нынешнем сезоне провел 14 матчей.

ЛНЗ по итогам первой части чемпионата занимает 10-е место.

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Александр Каплиенко ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Днепр-1 Металлист Харьков
Источник ФК ЛНЗ
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