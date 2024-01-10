Украина. Премьер лига10 января 2024, 13:52 | Обновлено 10 января 2024, 14:07
820
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал экс-защитника Днепра-1 и Металлиста
Каплиенко перебрался в состав ЛНЗ
10 января 2024, 13:52 | Обновлено 10 января 2024, 14:07
820
0
Клуб ЛНЗ объявил о подписании контракта с универсальным защитником Александром Каплиенко, который может сыграть слева и в центре обороны.
О сроке контракта информации нет.
27-летний Каплиенко принадлежал «Металлисту», однако последнее время выступал за «Днепр-1» на правах аренды. В нынешнем сезоне провел 14 матчей.
ЛНЗ по итогам первой части чемпионата занимает 10-е место.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 января 2024, 14:43 1
Главный тренер «Челси» – о поражении в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги
Футбол | 10 января 2024, 13:40 16
Команды высшего дивизиона Украины снова вернулись к общей идее
Бокс | 09.01.2024, 16:31
Футбол | 09.01.2024, 15:44
Хоккей | 10.01.2024, 09:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.01.2024, 17:27 24
08.01.2024, 08:48 1
09.01.2024, 09:25 4
08.01.2024, 21:59 4
08.01.2024, 23:31 3
09.01.2024, 21:26 11
09.01.2024, 18:17 1
08.01.2024, 13:23 5