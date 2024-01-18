Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал черногорского нападающего
Украина. Премьер лига
18 января 2024, 14:32 | Обновлено 18 января 2024, 14:33
679
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал черногорского нападающего

Марко Мрвальевич подписал контракт до завершения сезона 2025/26

18 января 2024, 14:32 | Обновлено 18 января 2024, 14:33
679
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал черногорского нападающего
НК Верес. Марко Мрвальевич (слева)

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании черногорского нападающего «Будучности» Марко Мрвальевича. Ранее об этом сообщал Sport.ua.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с народным клубом контракт до завершения сезона 2025/26.

Предыдущими клубами Марко были «Младость» (Донья Горица), «Титоград», «Подгорица», «Будучность» (Подгорица). В 2020 году его признали лучшим молодым нападающим чемпионата Черногории.

В составе лидера чемпионата Черногории «Будучности» Марко Мрвальевич в нынешнем сезоне провел 20 матчей (в том числе 2 игры в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Конференций УЕФА), забил 6 мячей и отдал 3 ассиста. Он является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Черногории.

Также на счету футболиста 8 поединков и 1 гол за юношескую и молодежную сборную Черногории.

По теме:
ВИДЕО. Хендерсон прилетел в Амстердам для подписания контракта с Аяксом
Известен список клубов, заинтересованных Судаковым. Сколько хочет Шахтер?
Источник: Шахтер закрыл сделку по трансферу Кевина
трансферы Верес Ровно трансферы УПЛ Будучност
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
Теннис | 18 января 2024, 04:52 0
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»

Леся прокомментировала победу над Масаровой, а также коротко ответила на вопрос об Арине

Громкая сенсация на Aus Open. 5-я ракетка мира Пегула вылетела от Бюрель
Теннис | 18 января 2024, 08:59 11
Громкая сенсация на Aus Open. 5-я ракетка мира Пегула вылетела от Бюрель
Громкая сенсация на Aus Open. 5-я ракетка мира Пегула вылетела от Бюрель

Джессика в двух сетах уступила Кларе за 1 час и 12 минут

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 18.01.2024, 14:28
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал
Футбол | 17.01.2024, 14:47
Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал
Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Теннис | 17.01.2024, 14:55
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
16.01.2024, 21:53 5
Футбол
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
17.01.2024, 10:22 3
Футбол
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
Назван лучший футболист 1970-х. Какое место у Блохина?
16.01.2024, 19:41 8
Футбол
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
Мичел оценил выход Жироны в 1/4 финала Кубка и отметил камбек Цыганкова
18.01.2024, 02:22
Футбол
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
Теннисист, на счету которого было 900 евро, пробился во 2-й круг Aus Open
16.01.2024, 18:25 3
Теннис
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
Предсказан исход встречи Свитолиной с Томовой на Aus Open 2024
17.01.2024, 14:14 2
Теннис
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Australian Open 2024
17.01.2024, 06:09 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем