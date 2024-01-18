ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал черногорского нападающего
Марко Мрвальевич подписал контракт до завершения сезона 2025/26
Ровенский «Верес» официально объявил о подписании черногорского нападающего «Будучности» Марко Мрвальевича. Ранее об этом сообщал Sport.ua.
Отмечается, что 22-летний футболист подписал с народным клубом контракт до завершения сезона 2025/26.
Предыдущими клубами Марко были «Младость» (Донья Горица), «Титоград», «Подгорица», «Будучность» (Подгорица). В 2020 году его признали лучшим молодым нападающим чемпионата Черногории.
В составе лидера чемпионата Черногории «Будучности» Марко Мрвальевич в нынешнем сезоне провел 20 матчей (в том числе 2 игры в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Конференций УЕФА), забил 6 мячей и отдал 3 ассиста. Он является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Черногории.
Также на счету футболиста 8 поединков и 1 гол за юношескую и молодежную сборную Черногории.
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