ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал черногорского нападающего

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании черногорского нападающего «Будучности» Марко Мрвальевича. Ранее об этом сообщал Sport.ua.

Отмечается, что 22-летний футболист подписал с народным клубом контракт до завершения сезона 2025/26.

Предыдущими клубами Марко были «Младость» (Донья Горица), «Титоград», «Подгорица», «Будучность» (Подгорица). В 2020 году его признали лучшим молодым нападающим чемпионата Черногории.

В составе лидера чемпионата Черногории «Будучности» Марко Мрвальевич в нынешнем сезоне провел 20 матчей (в том числе 2 игры в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Конференций УЕФА), забил 6 мячей и отдал 3 ассиста. Он является двукратным чемпионом и обладателем Кубка Черногории.

Также на счету футболиста 8 поединков и 1 гол за юношескую и молодежную сборную Черногории.