ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанников Бенфики и Вильярреала

«Черноморец» официально сообщил о подписании двух легионеров – нигерийского полузащитника Джека Ипалибо и португальского форварда Жозе (Зе) Гомеса.

25-летний Ипалибо прошел академию «Вильярреала», также выступал за норвежский «Стремсгодсет» и греческую «Кифисию». Ранее Sport.ua уже анонсировал подписание «Черноморцем» нигерийского хавбека.

24-летний Зе Гомес является воспитанником «Бенфики». Выступал в чемпионатах Болгарии, Румынии и Греции. С юношескими сборными Португалии становился чемпионом Европы U-17 и U-19. Может сыграть центрального форварда и левого вингера.