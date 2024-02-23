ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанников Бенфики и Вильярреала
Жозе Гомес и Джек Ипалибо продолжат карьеру в Одессе
«Черноморец» официально сообщил о подписании двух легионеров – нигерийского полузащитника Джека Ипалибо и португальского форварда Жозе (Зе) Гомеса.
25-летний Ипалибо прошел академию «Вильярреала», также выступал за норвежский «Стремсгодсет» и греческую «Кифисию». Ранее Sport.ua уже анонсировал подписание «Черноморцем» нигерийского хавбека.
24-летний Зе Гомес является воспитанником «Бенфики». Выступал в чемпионатах Болгарии, Румынии и Греции. С юношескими сборными Португалии становился чемпионом Европы U-17 и U-19. Может сыграть центрального форварда и левого вингера.
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