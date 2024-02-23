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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 20:21 | Обновлено 23 февраля 2024, 20:22
843
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанников Бенфики и Вильярреала

Жозе Гомес и Джек Ипалибо продолжат карьеру в Одессе

23 февраля 2024, 20:21 | Обновлено 23 февраля 2024, 20:22
843
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал воспитанников Бенфики и Вильярреала
ФК Стремсгодсет. Джек Ипалибо

«Черноморец» официально сообщил о подписании двух легионеров – нигерийского полузащитника Джека Ипалибо и португальского форварда Жозе (Зе) Гомеса.

25-летний Ипалибо прошел академию «Вильярреала», также выступал за норвежский «Стремсгодсет» и греческую «Кифисию». Ранее Sport.ua уже анонсировал подписание «Черноморцем» нигерийского хавбека.

24-летний Зе Гомес является воспитанником «Бенфики». Выступал в чемпионатах Болгарии, Румынии и Греции. С юношескими сборными Португалии становился чемпионом Европы U-17 и U-19. Может сыграть центрального форварда и левого вингера.

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Источник ФК Черноморец
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Kamon
А в Динамо никто не приезжает, хочу чтобы Динамо не было в еврокубках, они даже Бешикташ не могут обыграть, вы видели, что сделали с этим Бешикташем в группе конференций 
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