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Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 19:07 |
311
0

Черноморец приобрел нигерийца из Греции

Опорный полузащитник Ипалибо играл в Испании, Греции и Норвегии

23 февраля 2024, 19:07 |
311
0
Черноморец приобрел нигерийца из Греции
ФК Стремсгодсет. Джек Ипалибо

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком одесского «Черноморца» в период зимнего перерыва в чемпионате стал 25-летний нигериец Джек Ипалибо.

Этот футболист является опорным полузащитником, но при необходимости может сыграть и на другой позиции.

В Одессу он приехал в феврале после того, как в начале месяца «Черноморец» вернулся из Турции, где проводил месячные сборы.

Послужной список новобранца «моряков», который является воспитанником нигерийской футбольной «Даймонд Академии», насчитывает три клуба – испанский «Вильярреал», норвежский «Стремсгодсет» и греческую «Кифисию».

Ипалибо стал вторым нигерийцем в составе одесского клуба. В нем также выступает нападающий Самсон Иеде.

На сегодняшний день «Черноморец» занимает восьмую строчку в таблице УПЛ.

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Источник Sport.ua
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