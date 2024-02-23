Черноморец приобрел нигерийца из Греции
Опорный полузащитник Ипалибо играл в Испании, Греции и Норвегии
Как стало известно Sport.ua, очередным новичком одесского «Черноморца» в период зимнего перерыва в чемпионате стал 25-летний нигериец Джек Ипалибо.
Этот футболист является опорным полузащитником, но при необходимости может сыграть и на другой позиции.
В Одессу он приехал в феврале после того, как в начале месяца «Черноморец» вернулся из Турции, где проводил месячные сборы.
Послужной список новобранца «моряков», который является воспитанником нигерийской футбольной «Даймонд Академии», насчитывает три клуба – испанский «Вильярреал», норвежский «Стремсгодсет» и греческую «Кифисию».
Ипалибо стал вторым нигерийцем в составе одесского клуба. В нем также выступает нападающий Самсон Иеде.
На сегодняшний день «Черноморец» занимает восьмую строчку в таблице УПЛ.
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