Черноморец приобрел нигерийца из Греции

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком одесского «Черноморца» в период зимнего перерыва в чемпионате стал 25-летний нигериец Джек Ипалибо.

Этот футболист является опорным полузащитником, но при необходимости может сыграть и на другой позиции.

В Одессу он приехал в феврале после того, как в начале месяца «Черноморец» вернулся из Турции, где проводил месячные сборы.

Послужной список новобранца «моряков», который является воспитанником нигерийской футбольной «Даймонд Академии», насчитывает три клуба – испанский «Вильярреал», норвежский «Стремсгодсет» и греческую «Кифисию».

Ипалибо стал вторым нигерийцем в составе одесского клуба. В нем также выступает нападающий Самсон Иеде.

На сегодняшний день «Черноморец» занимает восьмую строчку в таблице УПЛ.