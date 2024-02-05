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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала защитника олимпийской сборной Нигерии
Украина. Премьер лига
05 февраля 2024, 18:20 |
838
2

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала защитника олимпийской сборной Нигерии

Кристофер Нваезе подписал контракт с луганской командой

05 февраля 2024, 18:20 |
838
2
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала защитника олимпийской сборной Нигерии
ФК Заря. Кристофер Нваезе

Луганская «Заря» официально объявила о подписании нигерийского защитника «Плато Юнайтед» Кристофера Нваезе.

Клуб не сообщает условия трансфера и личного контракта 21-летнего футболиста.

Кристофер играл исключительно за нигерийские клубы: «Аква Юнайтед» (14 матчей), «Квара Юнайтед» (63 матча, 7 голов) и «Плато Юнайтед» (25 поединков, 3 забитых мяча и 1 голевая передача). Именно за «Плато Юнайтед» играл в африканской Лиге Чемпионов и Кубке Конфедераций.

В свое время вызывался в сборные Нигерии U-20 (5 матчей, 1 гол) и U-23 (2 матча).

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трансферы Заря Луганск трансферы УПЛ
Источник ФК Заря Луганск
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romanchik.8409
Ю 45 точніше 
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roman75zpr
Якось не виглядає на 21 ) Але ж як для захисника забиває не мало, це добре
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