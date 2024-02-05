ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала защитника олимпийской сборной Нигерии
Кристофер Нваезе подписал контракт с луганской командой
Луганская «Заря» официально объявила о подписании нигерийского защитника «Плато Юнайтед» Кристофера Нваезе.
Клуб не сообщает условия трансфера и личного контракта 21-летнего футболиста.
Кристофер играл исключительно за нигерийские клубы: «Аква Юнайтед» (14 матчей), «Квара Юнайтед» (63 матча, 7 голов) и «Плато Юнайтед» (25 поединков, 3 забитых мяча и 1 голевая передача). Именно за «Плато Юнайтед» играл в африканской Лиге Чемпионов и Кубке Конфедераций.
В свое время вызывался в сборные Нигерии U-20 (5 матчей, 1 гол) и U-23 (2 матча).
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