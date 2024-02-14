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Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 08:45 | Обновлено 14 февраля 2024, 08:52
830
0

Ворскла подписала контракт с экс-игроком сборной Франции

Опорный хавбек Самбу Сиссоко стал игроком полтавского клуба

14 февраля 2024, 08:45 | Обновлено 14 февраля 2024, 08:52
830
0
Ворскла подписала контракт с экс-игроком сборной Франции
fff.fr. Самбу Сиссоко

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок юношеских и молодежной сборной Франции 24-летний Самбу Сиссоко стал игроком полтавской «Ворсклы». Контракт с опорным полузащитником подписан на полтора года. Игрок достанется полтавчанам в статусе свободного агента.

Сиссоко смог убедить тренера Сергея Долганского во время просмотра и спаррингов «Ворсклы» в Турции. Француз должен усилить опорную зону команды.

Новичок «Ворсклы» имеет малийское происхождение, поэтому сразу сдружился с Ибрагимом Кане, что ускоряет его адаптацию в команде.

Выступал за сборные Франции – U-19, U-20 и U-21. На клубном уровне защищал цвета «Тура», «Реймса», «Кевии». Последней командой был представитель первого дивизиона Бельгии «Сере». В текущем сезоне отыграл 7 матчей и забил 1 гол. 1 января получил статус свободного агента.

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Источник Sport.ua
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