Ворскла подписала контракт с экс-игроком сборной Франции

Как стало известно Sport.ua, бывший игрок юношеских и молодежной сборной Франции 24-летний Самбу Сиссоко стал игроком полтавской «Ворсклы». Контракт с опорным полузащитником подписан на полтора года. Игрок достанется полтавчанам в статусе свободного агента.

Сиссоко смог убедить тренера Сергея Долганского во время просмотра и спаррингов «Ворсклы» в Турции. Француз должен усилить опорную зону команды.

Новичок «Ворсклы» имеет малийское происхождение, поэтому сразу сдружился с Ибрагимом Кане, что ускоряет его адаптацию в команде.

Выступал за сборные Франции – U-19, U-20 и U-21. На клубном уровне защищал цвета «Тура», «Реймса», «Кевии». Последней командой был представитель первого дивизиона Бельгии «Сере». В текущем сезоне отыграл 7 матчей и забил 1 гол. 1 января получил статус свободного агента.