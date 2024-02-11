Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: на просмотре в Ворскле находится экс-игрок французской молодежки
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 12:22 | Обновлено 11 февраля 2024, 12:43
455
0

Источник: на просмотре в Ворскле находится экс-игрок французской молодежки

Самбу Сиссоко может стать игроком полтавского клуба

11 февраля 2024, 12:22 | Обновлено 11 февраля 2024, 12:43
455
0
Источник: на просмотре в Ворскле находится экс-игрок французской молодежки
ФК Реймс. Самбу Сиссоко

Французский полузащитник Самбу Сиссоко приехал в расположение полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 24-летний футболист сразу примет участие в товарищеском матче команды, чтобы специалисты смогли оценить его уровень.

Интересно, что Самбу Сиссоко имеет опыт выступлений не только в юношеских и молодежных сборных Франции (21 матч и 1 гол за команды разных возрастных категорий), но и в Лиге 1 – высшем дивизионе французского футбола. Там он провел 11 поединков (196 игровых минут) в составе «Реймса».

Последним клубом Самбу Сиссоко был «Сере» из второй лиги Бельгии. В этом сезоне он провел за него 7 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

По теме:
Лидер Лацио намерен продлить контракт с клубом
Футболист Ниццы, осужденный за антисемитизм, перешел в Адана Демирспор
Стали известны даты и время матчей 19-го тура УПЛ
Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков свободный агент ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Футбол | 11 февраля 2024, 00:35 0
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки
Сборная ЮАР по пенальти обыграла ДР Конго в матче за бронзу Кубка Африки

Финал между командами Нигерии и Кот-д'Ивуара состоится 11 февраля

Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Футбол | 10 февраля 2024, 19:15 6
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии

В финале хозяева турнира обыграли сборную Иордании со счетом 3:1

Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Футбол | 10.02.2024, 14:57
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Игорь ПЛАСТУН: «Если видишь россиянина на своем пути, то не надо ужасаться»
Футбол | 11.02.2024, 12:07
Игорь ПЛАСТУН: «Если видишь россиянина на своем пути, то не надо ужасаться»
Игорь ПЛАСТУН: «Если видишь россиянина на своем пути, то не надо ужасаться»
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Футбол | 10.02.2024, 22:18
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 10
Футбол
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
09.02.2024, 19:40 14
Биатлон
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
09.02.2024, 18:31 16
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
10.02.2024, 00:09 1
Хоккей
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
11.02.2024, 07:18 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем