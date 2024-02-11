Источник: на просмотре в Ворскле находится экс-игрок французской молодежки

Французский полузащитник Самбу Сиссоко приехал в расположение полтавской «Ворсклы», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 24-летний футболист сразу примет участие в товарищеском матче команды, чтобы специалисты смогли оценить его уровень.

Интересно, что Самбу Сиссоко имеет опыт выступлений не только в юношеских и молодежных сборных Франции (21 матч и 1 гол за команды разных возрастных категорий), но и в Лиге 1 – высшем дивизионе французского футбола. Там он провел 11 поединков (196 игровых минут) в составе «Реймса».

Последним клубом Самбу Сиссоко был «Сере» из второй лиги Бельгии. В этом сезоне он провел за него 7 матчей, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.