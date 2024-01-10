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Украина. Премьер лига
10 января 2024, 15:59 | Обновлено 10 января 2024, 16:07
815
1

ОФИЦИАЛЬНО. Юрченко покинул Ворсклу

Клуб объявил о досрочном расторжении контракта

10 января 2024, 15:59 | Обновлено 10 января 2024, 16:07
815
1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрченко покинул Ворсклу
Footboom. Владлен Юрченко

Полтавская «Ворскла» официально сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Владленом Юрченко. Контракт игрока был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Юрченко выступал за «Ворсклу» с лета 2022 года. Суммарно провел за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами 2 ассистами.

Вероятнее всего, карьеру Юрченко продолжит в «Металлисте 1925». Там его хочет видеть новый тренер команды Виктор Скрипник, под руководством которого Юрченко играл в «Заре» и «Ворскле».

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Ворскла Полтава Владлен Юрченко расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Ворскла
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