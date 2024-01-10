ОФИЦИАЛЬНО. Юрченко покинул Ворсклу

Полтавская «Ворскла» официально сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Владленом Юрченко. Контракт игрока был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Юрченко выступал за «Ворсклу» с лета 2022 года. Суммарно провел за команду 33 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами 2 ассистами.

Вероятнее всего, карьеру Юрченко продолжит в «Металлисте 1925». Там его хочет видеть новый тренер команды Виктор Скрипник, под руководством которого Юрченко играл в «Заре» и «Ворскле».