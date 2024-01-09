Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Ворсклы близок к переходу в Металлист 1925
Украина. Премьер лига
09 января 2024, 20:12 | Обновлено 09 января 2024, 20:15
475
0

Полузащитник Ворсклы близок к переходу в Металлист 1925

Владлен Юрченко вслед за Виктором Скрипником переедет из Полтавы в Харьков

09 января 2024, 20:12 | Обновлено 09 января 2024, 20:15
475
0
Полузащитник Ворсклы близок к переходу в Металлист 1925
YouTube. Владлен Юрченко

Украинский хавбек Владлен Юрченко близок к переходу из полтавской «Ворсклы» в «Металлист 1925».

Соглашение между клубами уже заключено – улаживаются последние нюансы со стороны самого игрока.

Как ожидается, Юрченко оставит «Ворсклу» без компенсации и подпишет с харьковским клубом контракт на три года.

29-летний полузащитник – единственный футболист, игравший у Виктора Скрипника и в «Заре», и в «Ворскле». А теперь они будут работать вместе в «Металлисте 1925».

В текущем сезоне Владлен Юрченко провел 14 матчей и забил 2 гола, учитывая все турниры.

По теме:
Бузовская Нива отказалась от экс-игрока московских динамо и торпедо
ОФИЦИАЛЬНО. ФСК Мариуполь подписал защитника с «секретным оружием»
Источник: ЛНЗ подпишет бывшего защитника Днепра-1
трансферы Владлен Юрченко Виктор Скрипник Ворскла Полтава Металлист 1925 ТаТоТаке трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
Футбол | 09 января 2024, 11:09 22
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой
В Шахтере считают, что не смогут удержать Судакова этой зимой

На игрока претендуют два именитых клуба Италии

ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
Бокс | 08 января 2024, 18:50 6
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри
ВИДЕО. Бой все ближе. Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри

Украинец активно готовится к бою

Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Футбол | 09.01.2024, 17:54
Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Источник: Реал рассматривает возможность подписания защитника Эвертона
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Теннис | 08.01.2024, 21:25
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
Стало известно, сколько заработала Свитолина за первый турнир в 2024 году
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
Футбол | 09.01.2024, 09:25
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
В Италии отменяют «закон Бекхэма». Что это значит для Серии А?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
Начало конца? Три звезды хотят покинуть чемпионат Саудовской Аравии
08.01.2024, 17:27 20
Футбол
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
Небывалые цифры. Известно, сколько заработают Джошуа и Нганну за очный бой
07.01.2024, 20:48 3
Бокс
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
Два украинца попали в рейтинг самых богатых боксеров в истории
08.01.2024, 14:20 7
Бокс
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
Стало известно, в каких чемпионатах может продолжить карьеру Коноплянка
07.01.2024, 17:48 65
Футбол
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
ВИДЕО. Свёнтек заплакала после проигрыша решающего матча United Cup
07.01.2024, 16:43
Теннис
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
08.01.2024, 20:10 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Мудрик получил первую индивидуальную награду в Англии
08.01.2024, 18:21 21
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик напоминает мне маленького кролика»
09.01.2024, 11:38 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем