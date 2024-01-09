Полузащитник Ворсклы близок к переходу в Металлист 1925

Украинский хавбек Владлен Юрченко близок к переходу из полтавской «Ворсклы» в «Металлист 1925».

Соглашение между клубами уже заключено – улаживаются последние нюансы со стороны самого игрока.

Как ожидается, Юрченко оставит «Ворсклу» без компенсации и подпишет с харьковским клубом контракт на три года.

29-летний полузащитник – единственный футболист, игравший у Виктора Скрипника и в «Заре», и в «Ворскле». А теперь они будут работать вместе в «Металлисте 1925».

В текущем сезоне Владлен Юрченко провел 14 матчей и забил 2 гола, учитывая все турниры.