Полузащитник Ворсклы близок к переходу в Металлист 1925
Владлен Юрченко вслед за Виктором Скрипником переедет из Полтавы в Харьков
Украинский хавбек Владлен Юрченко близок к переходу из полтавской «Ворсклы» в «Металлист 1925».
Соглашение между клубами уже заключено – улаживаются последние нюансы со стороны самого игрока.
Как ожидается, Юрченко оставит «Ворсклу» без компенсации и подпишет с харьковским клубом контракт на три года.
29-летний полузащитник – единственный футболист, игравший у Виктора Скрипника и в «Заре», и в «Ворскле». А теперь они будут работать вместе в «Металлисте 1925».
В текущем сезоне Владлен Юрченко провел 14 матчей и забил 2 гола, учитывая все турниры.
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