Скрипник хочет забрать хавбека Ворсклы с собой в Металлист 1925
Полузащитник Владлен Юрченко может перебраться из Полтавы в Харьков
Украинский хавбек Владлен Юрченко может перейти из полтавской «Ворсклы» в «Металлист 1925».
Клубы уже ведут переговоры по поводу возможного трансфера, сообщает ТаТоТаке.
Контракт 29-летнего футболиста с клубом из Полтавы действует до 2025 года.
Новый главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник, недавно покинувший «Ворсклу», хочет видеть в харьковской команде своего бывшего подопечного.
В текущем сезоне Владлен Юрченко в текущем сезоне провел 14 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.
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