Скрипник хочет забрать хавбека Ворсклы с собой в Металлист 1925

Украинский хавбек Владлен Юрченко может перейти из полтавской «Ворсклы» в «Металлист 1925».

Клубы уже ведут переговоры по поводу возможного трансфера, сообщает ТаТоТаке.

Контракт 29-летнего футболиста с клубом из Полтавы действует до 2025 года.

Новый главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник, недавно покинувший «Ворсклу», хочет видеть в харьковской команде своего бывшего подопечного.

В текущем сезоне Владлен Юрченко в текущем сезоне провел 14 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.