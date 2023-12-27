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Украина. Премьер лига
27 декабря 2023, 03:23 | Обновлено 27 декабря 2023, 03:28
73
0

Скрипник хочет забрать хавбека Ворсклы с собой в Металлист 1925

Полузащитник Владлен Юрченко может перебраться из Полтавы в Харьков

27 декабря 2023, 03:23 | Обновлено 27 декабря 2023, 03:28
73
0
Скрипник хочет забрать хавбека Ворсклы с собой в Металлист 1925
УПЛ. Владлен Юрченко (справа)

Украинский хавбек Владлен Юрченко может перейти из полтавской «Ворсклы» в «Металлист 1925».

Клубы уже ведут переговоры по поводу возможного трансфера, сообщает ТаТоТаке.

Контракт 29-летнего футболиста с клубом из Полтавы действует до 2025 года.

Новый главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник, недавно покинувший «Ворсклу», хочет видеть в харьковской команде своего бывшего подопечного.

В текущем сезоне Владлен Юрченко в текущем сезоне провел 14 матчей и забил 2 гола, если учитывать все турниры.

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Владлен Юрченко Металлист 1925 Ворскла Полтава Виктор Скрипник трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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