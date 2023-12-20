Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 15:48 | Обновлено 20 декабря 2023, 16:19
2214
7

ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925

Тренер покинул полтавскую «Ворсклу»

20 декабря 2023, 15:48 | Обновлено 20 декабря 2023, 16:19
2214
7
ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925

«Металлист 1925» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Виктора Скрипника. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года.

Предыдущим местом работы Скрипника была «Ворскла». Полтавчане о прекращении сотрудничества со Скрипником также объявили сегодня.

Олег Голодюк, который возглавлял «Металлист 1925» до прихода Скрипника, останется работать в структуре клуба.

«Металлист 1925» станет третьим украинским клубом в тренерской карьере Скрипника. В 2019 – 2022 годах он работал с луганской «Зарей», «Ворсклу» возглавлял с лета 2022 года.

По теме:
Владислав Ванат признан лучшим игроком Динамо в декабре
У черновицкой Буковины может появиться баскетбольный спонсор
Стало известно, кто будет помогать Скрипнику в Металлисте 1925
Металлист 1925 Виктор Скрипник назначение тренера Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На уровне с Холандом и Кейном». Испанское СМИ в восторге от Артема Довбика
Футбол | 20 декабря 2023, 12:12 6
«На уровне с Холандом и Кейном». Испанское СМИ в восторге от Артема Довбика
«На уровне с Холандом и Кейном». Испанское СМИ в восторге от Артема Довбика

Испанское издание AS сравнило украинского нападающего «Жироны» с мировыми звездами

Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Футбол | 20 декабря 2023, 00:09 30
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти

Михаил результативно вышел на замену

ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
Футбол | 20.12.2023, 00:01
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
Тренер Жироны назвал основную цель на вторую половину сезона
Футбол | 20.12.2023, 15:52
Тренер Жироны назвал основную цель на вторую половину сезона
Тренер Жироны назвал основную цель на вторую половину сезона
Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»
Футбол | 19.12.2023, 17:11
Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»
Тренер Жироны: «Мы играем на уровне чемпионов, наши игроки творят историю»
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Скрипнику ще потрібно потренувати 10-12 українських клубів. Наступні Верес, Інгулець та Минай?
Хаос, імітація та безлад в українському футболі - вже щоденна норма. 
Ответить
+3
OnlyKharkov
Вперше за історію в 1925 з'явився тренер з великої літери. Ну щож теперь потрібно попрацювати на трансферах у Скрипниках більше буде можливостей ніж у колгоспі. Удачі тренер, чекаємо через сезон М1925 у трійці призерів! 
Ответить
+2
BallsToTheWall
В следующем сезоне увидим что это даст.  В этом  будут только обтираться.)
Ответить
0
umnuy2
когда он был тренером Вердера-я думал как это круто-чел тренер Бундеслиги и наверное с отличным будущем...к сожалению я ошибся
Ответить
0
Mac_Gyver
Скрипо ніколи не був успішним тренером.
Ответить
0
BekXan
Єсссс Ворскла видохнула спокійно
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
18.12.2023, 22:11 1
Футбол
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
19.12.2023, 19:52 18
Футбол
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
ВИДЕО. И поцеловал? Почеттино обнял Мудрика после перфоманса украинца
20.12.2023, 03:40 3
Футбол
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
Когда-то был Варди, а теперь – он. Фанаты Жироны в восторге от игры Довбика
19.12.2023, 07:20 3
Футбол
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
«Довбик – пушка команды, претендующей на титул». В Испании похвалили Артема
18.12.2023, 19:15 2
Футбол
Непобедимый боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри и указал причину
Непобедимый боксер назвал Усика фаворитом в бою с Фьюри и указал причину
19.12.2023, 11:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем