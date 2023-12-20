ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925
Тренер покинул полтавскую «Ворсклу»
«Металлист 1925» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Виктора Скрипника. Контракт с 54-летним специалистом рассчитан на три года.
Предыдущим местом работы Скрипника была «Ворскла». Полтавчане о прекращении сотрудничества со Скрипником также объявили сегодня.
Олег Голодюк, который возглавлял «Металлист 1925» до прихода Скрипника, останется работать в структуре клуба.
«Металлист 1925» станет третьим украинским клубом в тренерской карьере Скрипника. В 2019 – 2022 годах он работал с луганской «Зарей», «Ворсклу» возглавлял с лета 2022 года.
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