Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник покинул Ворсклу
Украина. Премьер лига
20 декабря 2023, 15:38 | Обновлено 20 декабря 2023, 15:41
232
0

ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник покинул Ворсклу

Стороны достигли обоюдного согласия по поводу досрочного прекращения действующего контракта

20 декабря 2023, 15:38 | Обновлено 20 декабря 2023, 15:41
232
0
ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник покинул Ворсклу
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Украинский футбольный специалист Виктор Скрипник покинул полтавскую «Ворсклу», сообщает официальный сайт клуба.

Стороны достигли обоюдного согласия относительно досрочного прекращения действующего контракта. Ранее сообщалось, что следующим местом работы 54-летнего тренера станет харьковский «Металлист 1925».

По информации Sport.ua, до конца сезона полтавской командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить действующий тренер вратарей клуба Сергей Долганский. Однако у «Ворсклы» есть еще 5 вариантов на вакантную должность.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Скрипник – новый тренер Металлиста 1925
Директор Днепра-1 обвинил Реброва в заангажированности и работе на Шаблия
Директор Днепра-1: «Йовичевич нас кинул, а мы должны были ему денег дать?»
Виктор Скрипник Ворскла Полтава Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка Сергей Долганский
Источник ФК Ворскла
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Футбол | 20 декабря 2023, 12:20 0
Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч
Из-за Шахтера. Почему Барселона внезапно едет в США на товарищеский матч

Каталонский клуб не хочет упускать шанс заработать очень хорошие деньги

Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
Футбол | 19 декабря 2023, 13:55 6
Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом
Marca сообщила, как в Жироне относятся к участию Цыганкова в игре с Бетисом

Виктор пропустил матч с «Алавесом» из-за дискомфорта в ноге

Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Футбол | 20.12.2023, 00:09
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Джокер Мудрик. Челси ушел от поражения Ньюкаслу и выиграл серию пенальти
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Футбол | 20.12.2023, 06:23
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
Золотая бутса. Лидером рейтинга стал бомбардир Баварии. Где Мбаппе, Холанд?
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Футбол | 19.12.2023, 19:52
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
«Мы не будем играть в уродливой форме!» Реакция фанов Марселя на жребий ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
Жирона – Алавес – 3:0. Дубль Артема Довбика. Видео голов и обзор матча
19.12.2023, 00:21
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
ВИДЕО. Мудрик забил Ньюкаслу на последних минутах и ​​сравнял счет в матче
20.12.2023, 00:01 16
Футбол
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
«Можно делать ставку на 10:0». Реакция болельщиков на жребий Лиги Европы
18.12.2023, 16:01 19
Футбол
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
«Важнее, чем качество ударов». Мичел оценил значимость Довбика для Жироны
19.12.2023, 06:59
Футбол
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
Определен соперник для Шахтера. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
18.12.2023, 14:20 125
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль, забив с пенальти. Для него это юбилейный гол
18.12.2023, 23:26 8
Футбол
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
Дубль и MVP матча от Довбика. Жирона разобралась с Алавесом
18.12.2023, 23:57 39
Футбол
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
Стал известен первый финалист клубного чемпионата мира
18.12.2023, 22:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем