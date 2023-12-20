ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник покинул Ворсклу
Стороны достигли обоюдного согласия по поводу досрочного прекращения действующего контракта
Украинский футбольный специалист Виктор Скрипник покинул полтавскую «Ворсклу», сообщает официальный сайт клуба.
Стороны достигли обоюдного согласия относительно досрочного прекращения действующего контракта. Ранее сообщалось, что следующим местом работы 54-летнего тренера станет харьковский «Металлист 1925».
По информации Sport.ua, до конца сезона полтавской командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить действующий тренер вратарей клуба Сергей Долганский. Однако у «Ворсклы» есть еще 5 вариантов на вакантную должность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонский клуб не хочет упускать шанс заработать очень хорошие деньги
Виктор пропустил матч с «Алавесом» из-за дискомфорта в ноге