ОФИЦИАЛЬНО. Виктор Скрипник покинул Ворсклу

Украинский футбольный специалист Виктор Скрипник покинул полтавскую «Ворсклу», сообщает официальный сайт клуба.

Стороны достигли обоюдного согласия относительно досрочного прекращения действующего контракта. Ранее сообщалось, что следующим местом работы 54-летнего тренера станет харьковский «Металлист 1925».

По информации Sport.ua, до конца сезона полтавской командой в статусе исполняющего обязанности главного тренера будет руководить действующий тренер вратарей клуба Сергей Долганский. Однако у «Ворсклы» есть еще 5 вариантов на вакантную должность.