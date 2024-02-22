ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с капитаном африканской сборной

Один из лидеров УПЛ, житомирское «Полесье», подписало контракт с капитаном сборной Конго U23 Боррелем Томандзото.

Как сообщил исполняющий обязанности спортивного директора клуба Владимир Тесля, с игроком заключен четырехлетний контракт. 21-летний Боррель находился с командой на сборах в Испании и смог произвести хорошее впечатление на тренерский штаб.

«Как и подписание Габриэля Венделла, это усиление на перспективу двумя талантливыми и молодыми игроками. Клуб рассчитывает на этих игроков в будущем и верит в их потенциал. Чтобы оба быстрее прошли адаптацию и получали регулярную игровую практику, руководством клуба было принято решение отправить игроков в аренду до конца сезона в «Звягель». Эта аренда взаимовыгодна всем сторонам. «Звягель» получит квалифицированных игроков, футболисты — регулярную практику, а «Полесье» сможет подготовить исполнителей для усиления основного состава», – поделился функционер с пресс-службой житомирян.