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Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 10:48 |
815
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с капитаном африканской сборной

Конголезец Боррель Томандзото отправится в аренду в «Звягель»

22 февраля 2024, 10:48 |
815
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с капитаном африканской сборной
ФК Полесье. Боррель Томандзото

Один из лидеров УПЛ, житомирское «Полесье», подписало контракт с капитаном сборной Конго U23 Боррелем Томандзото.

Как сообщил исполняющий обязанности спортивного директора клуба Владимир Тесля, с игроком заключен четырехлетний контракт. 21-летний Боррель находился с командой на сборах в Испании и смог произвести хорошее впечатление на тренерский штаб.

«Как и подписание Габриэля Венделла, это усиление на перспективу двумя талантливыми и молодыми игроками. Клуб рассчитывает на этих игроков в будущем и верит в их потенциал. Чтобы оба быстрее прошли адаптацию и получали регулярную игровую практику, руководством клуба было принято решение отправить игроков в аренду до конца сезона в «Звягель». Эта аренда взаимовыгодна всем сторонам. «Звягель» получит квалифицированных игроков, футболисты — регулярную практику, а «Полесье» сможет подготовить исполнителей для усиления основного состава», – поделился функционер с пресс-службой житомирян.

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Источник ФК Полесье
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