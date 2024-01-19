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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 25-летнего бразильского нападающего
Украина. Премьер лига
19 января 2024, 20:25 |
803
1

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 25-летнего бразильского нападающего

Кледсон Карвальо да Силва подписал контракт до конца сезона

19 января 2024, 20:25 |
803
1
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 25-летнего бразильского нападающего
ФК Александрия. Кледсон Карвальо да Силва (справа)

Футбольный клуб «Александрия» сообщил об очередном трансфере.

Украинский клуб достиг соглашения с футбольным клубом «Мариехамн» (Финляндия) по аренде 25-ти летнего бразильского нападающего Кледсона Карвалью да Силвы «Де».

Сообщается, что соглашение с опцией выкупа рассчитано до конца сезона.

Кледсон выступал за клубы «Агия ди Мараба» (Бразилия) и «Мариехамн» (Финляндия).

Ранее «Александрия» подписала португальского защитника.

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Источник ФК Александрия
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Комментарии 1
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Alexander Киев
І знову легіонери не їдуть в Україну ✅😂 навіть в Олександрії є трансфер, а в ФК ОПЗЖ Суркісня .і. без солі 
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