ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 25-летнего бразильского нападающего

Футбольный клуб «Александрия» сообщил об очередном трансфере.

Украинский клуб достиг соглашения с футбольным клубом «Мариехамн» (Финляндия) по аренде 25-ти летнего бразильского нападающего Кледсона Карвалью да Силвы «Де».

Сообщается, что соглашение с опцией выкупа рассчитано до конца сезона.

Кледсон выступал за клубы «Агия ди Мараба» (Бразилия) и «Мариехамн» (Финляндия).

Ранее «Александрия» подписала португальского защитника.