Украина. Премьер лига19 января 2024, 20:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 25-летнего бразильского нападающего
Кледсон Карвальо да Силва подписал контракт до конца сезона
19 января 2024, 20:25 |
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Футбольный клуб «Александрия» сообщил об очередном трансфере.
Украинский клуб достиг соглашения с футбольным клубом «Мариехамн» (Финляндия) по аренде 25-ти летнего бразильского нападающего Кледсона Карвалью да Силвы «Де».
Сообщается, что соглашение с опцией выкупа рассчитано до конца сезона.
Кледсон выступал за клубы «Агия ди Мараба» (Бразилия) и «Мариехамн» (Финляндия).
Ранее «Александрия» подписала португальского защитника.
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І знову легіонери не їдуть в Україну ✅😂 навіть в Олександрії є трансфер, а в ФК ОПЗЖ Суркісня .і. без солі
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